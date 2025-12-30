El FC Barcelona ha hecho los primeros contactos con el entorno de Dusan Vlahović, un delantero que podría ser el sustituto ideal para Robert Lewandowski, quien acaba contrato con la institución y se le busca sustituto para el futuro.

Aunque Vlahović no ha tenido buenas temporadas en los últimos años, es un delantero que todavía puede alcanzar su máximo potencial. El serbio tiene apenas 25 años de edad y tiene contrato con la Juventus hasta junio, lo que le abriría las puertas al Barça para negociar su incorporación.

El ex jugador de la Fiorentina fue uno de los fichajes más caros en la historia de la Serie A, con los 80 millones de euros que pagó la Juve para sumarlo a sus filas. Aunque llegó con grandes expectativas al cuadro de Turín, lo cierto es que no ha conseguido mantener un ritmo goleador adecuado a lo que le costó al club.

El verano pasado el serbio negoció una renovación con la Juventus, pero el club le cerró las puertas y no hubo acuerdo de extensión de contrato. En ese sentido, el Barça quiere pescar en río revuelto y conseguir los servicios del atacante en junio de 2026.

El futuro de Lewandowski sigue sin definirse, a pesar del interés de equipos de la MLS por conseguir los servicios del polaco. Ferrán Torres ha sido el delantero estelar de Hansi Flick en esta temporada y lo seguirá siendo en 2026.

Sin embargo, para poder competir en Europa, se necesitan dos delanteros top y el Barça quiere conseguir a Vlahović para que haga pareja de delanteros con Torres, en lo que sería una gran apuesta para la temporada 2026-2027.

El serbio tiene 6 goles en la temporada, tres en la UEFA Champions League y tres en la Serie A, en lo que son estadísticas bastante discretas para un jugador de su calidad.