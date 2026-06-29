El FC Barcelona sueña con el fichaje de Harry Kane

Según informó el Daily Mail, el FC Barcelona ya estableció un primer contacto con el entorno de Harry Kane para conocer las posibilidades de una futura negociación de cara a la próxima temporada 2026/27, aunque las conversaciones quedaron en standby hasta que finalice la participación de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

El delantero de 32 años entra en el último año de su contrato con el Bayern Múnich, una situación que despertó el interés de la dirigencia azulgrana, que busca un nuevo referente ofensivo para el armado del equipo de Hansi Flick, tras la salida de Robert Lewandowski hacia el Chicago Fire de la MLS.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona explore deal to sign Harry Kane



📞 Catalan giants reach out to camp of England captain

🇩🇪 Kane has one year on deal at Bayern. He is happy & focus is extension

⌛️ Barca agree to revisit situation post World Cup



⬇️ Full storyhttps://t.co/zcMWRMkQw3 — Craig Hope (@CraigHope_DM) June 28, 2026

El Bayern no quiere negociar

Pese al interés culé, desde el entorno de Kane dejaron en claro que, por ahora, la prioridad del futbolista continúa siendo el Bayern, donde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. De hecho, la primera aproximación del Barcelona fue rechazada y todo indica que el representante del capitán inglés -su hermano, Charlie Kane- retomará las conversaciones con el club alemán una vez concluida la Copa del Mundo para discutir una renovación.

Mientras tanto, el goleador mantiene toda su atención puesta en la cita mundialista: Inglaterra continúa su camino en la fase eliminatoria y Kane ya suma tres goles en el torneo.

Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El Barcelona, consciente de las dificultades económicas que implica una operación de este calibre, analiza distintas alternativas para financiar el fichaje y está dispuesto a hacer un esfuerzo extraordinario si percibe una mínima posibilidad de convencer al delantero de desembarcar en el Camp Nou.

Aún así, por ahora en Múnich mantienen la confianza de retener a su máxima estrella, una postura que incluso fue reforzada semanas atrás por el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, quien ironizó sobre el interés del club catalán al asegurar que la institución alemana "compra jugadores, no los vende".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP