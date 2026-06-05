El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputan dos figuras en el mercado de fichajes

Luego de la polémica que generó el intento del FC Barcelona por acercarse a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ahora ambos clubes coinciden en dos objetivos prioritarios para reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada 2026/27: Bernardo Silva y Marc Cucurella.

🚨 Barça and Atlético Madrid are heading into a major transfer-market clash this summer.



After Barça’s €100m offer for Julián Álvarez caused anger at Atlético, both clubs are now also interested in Bernardo Silva and Marc Cucurella.



Bernardo, who is out of contract at… pic.twitter.com/gMJ5MF05Sh — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 5, 2026

Bernardo Silva, una oportunidad de mercado

El portugués finaliza su vínculo con el Manchester City el 30 de junio y aparece como una de las grandes oportunidades para los clubes que buscan talento, experiencia y jerarquía sin afrontar un costo de transferencia fuera de sus parámetros.

Durante mucho tiempo, el Atlético parecía tener la ventaja en la carrera por el fichaje del mediocampista, sin embargo, en las últimas semanas el Barcelona recuperó terreno.

En esa misma línea, la decisión del futbolista de postergar la elección de su próximo destino hasta después de la Copa del Mundo que jugará con la selección de Portugal le da margen al club catalán para considerar su capacidad económica y avanzar por una incorporación que ya persiguió con anterioridad en varias ventanas de mercados.

Cucurella vuelve a escena

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | NurPhoto/GettyImages

La otra coincidencia entre dirigencias es el lateral izquierdo del Chelsea, que atraviesa un gran momento y su futuro en el club inglés no parece completamente asegurado -aunque posee contrato vigente hasta 2028-, en medio de los continuos cambios que vive la institución.

Para el Atlético representa una pieza ideal para fortalecer el sector izquierdo. Sin embargo, el Barcelona cuenta con un argumento difícil de igualar dado que el defensor se formó en La Masía y siempre mantuvo un fuerte vínculo con el equipo catalán.

De igual manera, el posible regreso del lateral español también estará condicionado por los movimientos que realice el Barcelona en su plantel, especialmente en una defensa que podría experimentar cambios significativos durante el mercado de pases, en línea con la planificación deportiva liderada por Hansi Flick.

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