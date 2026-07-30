El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan en la pelea por el Cuti Romero

Uno de los grandes valores del mercado de fichajes de verano es Cristian Romero, que viene de ser subcampeón del mundo con la selección argentina mostrándose en un nivel tremendamente alto, aunque sufriendo una lesión que lo sacó de la gran final ante España.

Viene de ser el capitán del Tottenham en las últimas temporadas y está buscando un cambio de aires tras pelear el descenso en la última campaña, y ahí fue donde entraron en escena el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El principal interesado a esta hora es el Inter de Milán, aunque la prioridad del cordobés sería vestir de Blaugrana.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Masashi Hara/GettyImages

Para el Cholo Simeone, el Cuti Romero es un gran anhelo y podría cerrar con su incorporación un grandísimo mercado de fichajes, donde llegaron futbolistas como Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Lee-Kang In. Por su parte, el Barça considera que no necesita incorporar defensores centrales, aunque monitorea la situación.

Según informa el periodista Nicolò Schira, el Atlético va a por todo para hacerse del jugador. En caso de seguir con el mismo salario, el Cuti estaría entre los mejores pagos de la plantilla Colchonera junto con Julián Álvarez y Ademola Lookman, un poco por detrás de Jan Oblak. El valor de su ficha rondaría los 50 millones de euros.

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Michael Steele/GettyImages

Cuti llegó al club del norte de Londres a mediados de 2022 proveniente del Atalanta y hasta el momento jugó 156 partidos en ese club, con 13 goles y siete asistencias. Fue clave para el equipo que se consagró campeón de la UEFA Europa League 2024/25.

Con la selección argentina ganó el Mundial 2022 y dos Copas América de manera consecutiva en 2021 y 2024, además de la Finalissima ante Italia. En la última Copa del Mundo fue uno de los puntos altos del equipo argentino disputando siete de los ocho partidos, con un gol y una asistencia.