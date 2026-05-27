El FC Barcelona y su supremacía en aportes mundialistas respecto al Real Madrid

LaLiga hará un buen aporte a la selección de España para el Mundial 2026, aunque la lista de Luis de la Fuente sorprendió a todos con algunas decisiones. Entre ellas, alarmó la ausencia de futbolistas del Real Madrid por primera vez en muchísimo tiempo.

Las comparativas en ese sentido son inevitables y, en este golpe por golpe, el FC Barcelona se impone de manera gigante: le aportó ocho futbolistas a la Furia Roja para ir a Norteamérica, contra ninguno del Merengue.

FBL-WC-2026-ESP-SQUAD | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Esta es una constante que se repitió a lo largo de los últimos Mundiales, pero nunca con presencia cero del Madrid. En Qatar 2022, por ejemplo, el Barça cedió siete futbolistas contra solamente dos del Merengue, mientras que en Rusia 2018 la balanza se inclinó en favor del equipo blanco, con seis convocados contra cuatro de su acérrimo rival.

Mundial Jugadores del Barcelona Jugadores del Real Madrid Corea y Japón 2002 5 3 Alemania 2006 4 3 Sudáfrica 2010 9 4 Brasil 2014 7 2 Rusia 2018 4 6 Qatar 2022 7 2 USA, México y Canadá 2026 8 0 TOTAL 41 23

"Para mí el equipo más grande que hay es la selección española. Yo no miro la procedencia, el origen. No tengo por qué mirarlo. Yo creo que lo importante son los jugadores españoles que ⁠están orgullosos de representar a la selección de su país, a todo un país", dijo Luis de la Fuente este martes, haciendo referencia evidente a esta situación.

"El día que ‌me equivoque, que no elija a alguien, y que crea que sea beneficioso para obtener un resultado, estoy poniendo en riesgo mi puesto de trabajo", agregó.

España debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026. El encuentro será a las 11:00, hora del este de Estados Unidos, y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Mientras que el segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Los españoles cerrarán la instancia inicial frente a otro equipo campeón del mundo como Uruguay, dirigido por el histórico Marcelo Bielsa, en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.



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