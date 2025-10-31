El FC Barcelona ya conoce la fecha de regreso de Pedri tras su lesión

La lesión de Pedri fue la otra pésima noticia para el FC Barcelona, tras perder El Clásico ante el Real Madrid por 2-1 el pasado domingo.

El club informó mediante un comunicado que el mediocampista tenía una rotura del bíceps femoral distal en su pierna izquierda, y que el tiempo de recuperación dependía de la lesión.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión. pic.twitter.com/b9jpYdUemH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2025

En las últimas horas, se supo que esa importante molestia lo tendrá 6 semanas afuera, perdiéndose entre 9 y 10 partidos, entre ellos 3 de UEFA Champions League y el duelo ante el Atlético de Madrid por LaLiga.

Pedri, de esta manera, se une a la amplia enfermería del conjunto de Hansi Flick, lugar que ya cuenta con las ya conocidas de Raphinha, Gavi, Ter Stegen o Andreas Christensen.

De cara al partido ante el Elche de este fin de semana por LaLiga, el propio entrenador teutón trabaja para recuperar a Robert Lewandowski, Dani Olmo o incluso a Joan Garcia, aunque parece poco probable que los tres estén a disposición. Además, Pedri no estará en la convocatoria del entrenador Luis de la Fuente para los encuentros de España ante Georgia y Turquía, ambos partidos a disputarse durante este mes de noviembre en el marco de la clasificación al Mundial 2026 de la selección Roja.

¿Cuántos partidos se perderá Pedri con el Barcelona?

Partido Rival Competición 1 Elche LaLiga 2 Brujas Champions League 3 Celta LaLiga 4 Athletic Club LaLiga 5 Chelsea Champions League 6 Alavés LaLiga 7 Atlético de Madrid LaLiga 8 Betis LaLiga 9 Eintracht Frankfurt Champions League

Para este duelo de la jornada 11 a disputarse durante este domingo 2 de noviembre y ante las bajas confirmadas que tiene, Flick podría convocar a Tommy Marques, de 19 años recién cumplidos, y que está muy bien valorado por el área deportiva del club, tanto a medio como a largo plazo.

FC Barcelona B v CD Castellon B - Segunda RFEF G3 | Pedro Salado/GettyImages

Es un centrocampista moderno, con físico y con gran visión de juego. Se aleja del pivote que solo da el pase de seguridad. Es vertical y del estilo de Flick, que podría convocarlo para el partido de este domingo por LaLiga.

