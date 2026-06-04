El FC Barcelona ya perfila a Cesc Fàbregas como sucesor de Hansi Flick

La renovación de Hansi Flick con el FC Barcelona hasta 2028 refleja la plena confianza de la dirigencia encabezada por Joan Laporta y el director deportivo Deco. El técnico alemán logró devolver competitividad al equipo y es considerado la pieza ideal para sostener el proyecto deportivo en los próximos años.

‼️BREAKING: Barcelona already have the manager they plan to appoint in a few years when Hansi Flick leaves:



Cesc Fabregas!



— @laiatudel pic.twitter.com/EDWwq76K5g — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 4, 2026

Sin embargo, el propio entrenador dejó entrever en distintas oportunidades que no contempla una carrera demasiado extensa en la conducción del equipo. Incluso reconoció públicamente que no se imagina permaneciendo una década en un mismo club, una declaración que llevó al conjunto catalán a comenzar a analizar alternativas de futuro con suficiente anticipación.

Fàbregas, el nombre que más seduce

Según informó Barça Reservat de Catalunya Ràdio, el gran candidato para asumir el mando cuando finalice la etapa de Flick es Cesc Fàbregas. El exmediocampista azulgrana atraviesa un momento de crecimiento meteórico como entrenador del Como 1907 y se convirtió en una de las revelaciones de los bancos europeos.

La propuesta ofensiva, la apuesta por los jóvenes talentos y una identidad de juego asociada al estilo histórico del Barcelona son aspectos que encajan perfectamente con la filosofía que busca mantener la entidad culé; además, la excelente relación de Fàbregas con la cúpula directiva juega a su favor.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Las versiones que circulan en España aseguran que ya existieron contactos preliminares entre las partes involucradas. El objetivo no sería cerrar ningún acuerdo inmediato, pero sí dejar lugar a un hipotético consenso de cara al 2028 -año en el que finaliza el vínculo con el actual técnico-.

La idea del Barcelona sería que Fàbregas mantenga condiciones contractuales que le permitan estudiar una eventual llegada al Camp Nou dentro de estos dos años. Aunque falta para que ese escenario pueda concretarse, desde la dirigencia consideran que es una oportunidad que vale la pena preparar con tiempo.

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