Skip to main content
Sports Illustrated

El FC Barcelona ya perfila a Cesc Fàbregas como sucesor de Hansi Flick

Aunque la continuidad del entrenador alemán no está en discusión, en el blaugrana ya analizan alternativas capaces de sostener el proyecto deportivo a largo plazo.
Lucía Domínguez|
Cesc Fabregas, head coach of Como 1907, gestures prior to
Cesc Fabregas, head coach of Como 1907, gestures prior to | Nicolò Campo/GettyImages

La renovación de Hansi Flick con el FC Barcelona hasta 2028 refleja la plena confianza de la dirigencia encabezada por Joan Laporta y el director deportivo Deco. El técnico alemán logró devolver competitividad al equipo y es considerado la pieza ideal para sostener el proyecto deportivo en los próximos años.

Sin embargo, el propio entrenador dejó entrever en distintas oportunidades que no contempla una carrera demasiado extensa en la conducción del equipo. Incluso reconoció públicamente que no se imagina permaneciendo una década en un mismo club, una declaración que llevó al conjunto catalán a comenzar a analizar alternativas de futuro con suficiente anticipación.

Fàbregas, el nombre que más seduce

Según informó Barça Reservat de Catalunya Ràdio, el gran candidato para asumir el mando cuando finalice la etapa de Flick es Cesc Fàbregas. El exmediocampista azulgrana atraviesa un momento de crecimiento meteórico como entrenador del Como 1907 y se convirtió en una de las revelaciones de los bancos europeos.

La propuesta ofensiva, la apuesta por los jóvenes talentos y una identidad de juego asociada al estilo histórico del Barcelona son aspectos que encajan perfectamente con la filosofía que busca mantener la entidad culé; además, la excelente relación de Fàbregas con la cúpula directiva juega a su favor.

Hansi Flick
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Las versiones que circulan en España aseguran que ya existieron contactos preliminares entre las partes involucradas. El objetivo no sería cerrar ningún acuerdo inmediato, pero sí dejar lugar a un hipotético consenso de cara al 2028 -año en el que finaliza el vínculo con el actual técnico-.

La idea del Barcelona sería que Fàbregas mantenga condiciones contractuales que le permitan estudiar una eventual llegada al Camp Nou dentro de estos dos años. Aunque falta para que ese escenario pueda concretarse, desde la dirigencia consideran que es una oportunidad que vale la pena preparar con tiempo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

Home/Futbol