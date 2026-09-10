El fichaje del América que se ha caído sobre el cierre del mercado

Como se ha informado en este espacio, el América es el club de la Liga MX que más presencia está teniendo en el cierre del mercado. El cuadro de la capital del país tiene dentro del plantel varios espacios de peso por cubrir. Siendo el caso, en Coapa trabajan a marchas forzadas para completar la plantilla a Guillermo Almada.

Esto no está siendo nada sencillo. Dentro del mercado ya no sobran opciones para elegir. Además, los clubes no están del todo abiertos a negociar salidas ya que fichar reemplazos en éste punto es muy complejo. Siendo el caso, ayer por la noche a la directiva del América se le ha caído una de las firmas más deseadas por el club.

🦅💥 ¡GOLPE AL MERCADO DEL AMÉRICA!



El fichaje de Iván Tona a las Águilas se cayó, por lo que el conjunto azulcrema podría quedarse sin el ‘5’ que tanto buscaba, con el cierre del mercado cada vez más cercahttps://t.co/5oP6EpN6i1 pic.twitter.com/2kSvQ8vP1M — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Ayer, durante el último día de traspasos entre clubes de la Liga MX, el movimiento no llegó a buen puerto. De acuerdo con el reporte de MedioTiempo, el fichaje se cayó una vez que la directiva de los Xolos de Tijuana presentó a la gente del América un aumento de precio no justificado.

Si bien las cifras no se han revelado aún, se entiende que la gerencia del América entendía que la cifra ofertada y en su momento ya aceptada por Tijuana, estaba dentro de lo justo. Siendo así, los de la capital del país se negaron a elevar cantidades, considerando que en Xolos buscaban aprovecharse de las urgencias de los del nido.

Tijuana v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De esta forma, el América se queda sin su última opción para el centro del campo, una posición que han buscado reforzar todo el verano hasta el día de hoy sin éxito. En Coapa solo queda una alternativa y tienen desde este momento, poco más de día y medio para apuntar a dicho fichaje.

América solo puede buscar el fichaje de un mediocampista que juegue fuera de México, pero que sea mexicano, ya que el club no tiene plazas de extranjero disponibles. Sólo hay dos nombres bajo dichas condiciones: Luis Chávez y Edson Álvarez. El primero, ciertamente en el radar del club.

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