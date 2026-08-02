En el mercado de fichajes se barajan muchas opciones, y el Barcelona no es la excepción. La lesión de Frenkie de Jong modificó la planificación deportiva y, por eso, la dirección encabezada por Deco analiza cuáles son las posibilidades para reforzar la plantilla. Ahi es donde aparece otra vez Azzedine Ounahi, del Girona, que ya estuvo vinculado con los culés después de su destacado Mundial 2022 con Marruecos.

La ausencia del mediocampista neerlandés durante los próximos meses abrió la puerta a esta alternativa. A eso se le suma la posibilidad de una salida de Marc Casadó durante este mercado, que incrementaría más todavía la necesidad de incorporar un futbolista para esa zona del campo.

FIFA World Cup 2026 - quarter finalFrance v Morocco | ANP/GettyImages

Según informó El Chiringuito, Ounahi podría salir del Girona por una cifra cercana a los 10 millones de euros, cantidad asumible dentro de los límites económicos del Barça. El problema es que también existen versiones que indican que los albirrojos pretenden recibir el valor completo de su cláusula de rescisión, fijada en 25 millones de euros.

De todas formas, hay también interés de otras instituciones, lo cual le da un grado de dificultad a la operación. El Betis es uno de los equipos que siguen de cerca al marroquí, al igual que el Ajax. El futuro del jugador podría definirse durante los próximos días, ya que busca resolver su situación antes del inicio de la temporada.

En 2022, luego de Qatar 2022 en el que Marruecos fue la sorpresa y terminó cuarto, la entidad catalana no presentó una oferta formal y la operación nunca avanzó. Finalmente, el futbolista terminó fichando por el Olympique de Marsella.

🚨 Barcelona are considering a move for Azzedine Ounahi, who has a €25M release clause. 👀🇲🇦



The Moroccan midfielder has emerged as a potential replacement for Frenkie de Jong if the Dutchman departs.



(Source: @sport) pic.twitter.com/UtTOJ6e8Oh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2026

Durante ese Mundial, Luis Enrique elogió al mediocampista marroquí. "Me impresionó el número 8 de Marruecos", expresó el ex DT del Barcelona, en ese momento de España, después del encuentro frente al conjunto africano.

Después de su etapa en Marsella, Ounahi pasó por el Panathinaikos antes de llegar al Girona, donde firmó un contrato hasta 2030. En su primera campaña en LaLiga disputó 24 partidos y convirtió cinco goles.

El perfil futbolístico de Ounahi tiene características diferentes respecto a De Jong porque se trata de un mediocampista con mayor facilidad para participar en la elaboración ofensiva. También puede actuar por detrás del delantero o ocupar otras funciones ofensivas, una polivalencia valorada dentro de la planificación deportiva de Hansi Flick.