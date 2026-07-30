El fichaje que llega como reemplazo de Gonzalo García en el Real Madrid

El mercado se mueve con mucha fuerza. Con la Copa del Mundo finalizada, la mayoría de los equipos en Europa aceleran para cerrar sus fichajes finales de cara al inicio de la temporada, misma que ha de comenzar en un par de semanas.

Uno de los protagonistas a lo largo de lo que va del verano ha sido el Real Madrid. El club tiene de momento cinco refuerzos de peso en las figuras de Ibrahima Konaté, Denzell Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva y el prácticamente amarrado Yan Diomandé. Ahora, los de la capital de España cierran un sexto arribo que nadie esperaba en el entorno merengue.

El jugador en cuestión es Carlos Espí. El ahora venta del Levante está por dar el paso de calidad con destino al Madrid. De acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano, el club ha llamado de forma directa al español de 21 años para informarle que pagarán su cláusula de salida de forma inmediata.

Comunicado Oficial: Carlos Espí. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026

La misma es de solo 25 millones de euros, un precio que el club puede pagar con los ojos cerrados. Siendo así, Espí y su manejo han frenado de forma radical todas sus ofertas adicionales. La mayoría de estas llegaron desde la Premier League, un destino que parece no será el final para el atacante.

Levante UD v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El movimiento del Madrid por Espí gira alrededor cien por ciento de salida de Gonzalo García. Ahora que el ex Real Madrid ha cerrado su traspaso al Fulham, la gerencia blanca apuesta por la firma de Carlos para llenar dicha plaza en la plantilla.

Carlos viene de una temporada muy redituable en LaLiga. Marcó once goles en todo el torneo español. Esta cifra no es menor para un delantero de un club de nivel a la baja como lo es Levante. Todavía más destacado, cada una de esas anotaciones llegó de enero a mayo, es decir, sólo en la segunda mitad de la competición.