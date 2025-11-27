El fichaje que los Pumas de la UNAM le pueden ganar al América

El mercado de invierno comienza a calentarse y uno de los nombres que ya genera competencia directa es el del uruguayo Emiliano Gómez, delantero del Puebla. Mientras el Club América lo tiene identificado como objetivo para el Clausura 2026, los Pumas de la UNAM han irrumpido con fuerza en la puja.

Por ahora, en Ciudad Universitaria no existe una oferta formal por el atacante charrúa. Sin embargo, sí se han establecido primeros contactos con Puebla para conocer las condiciones de un posible traspaso. La directiva auriazul busca reforzar su ataque y ve en Gómez una opción atractiva, accesible y con proyección.

En el América la situación es distinta. Aunque el uruguayo gusta y ha sido seguido durante meses, los azulcremas no moverán fichas mientras continúen en competencia dentro del torneo actual. La instrucción deportiva es clara: ningún paso se dará hasta que concluya la participación del equipo en la liguilla.

Mientras tanto, en Puebla la postura también está definida. Emiliano Gómez quiere salir en este mercado invernal y ve este periodo como el momento ideal para dar un salto a un club de mayor exposición. El jugador prioriza una llegada al América, club que considera su destino preferido dentro de la Liga MX.

A pesar de ello, el atacante de 24 años no cierra la puerta a otras alternativas, especialmente si Pumas acelera su interés con una propuesta concreta. Desde el entorno del jugador se entiende que su prioridad es competir en un equipo protagonista y con oportunidades reales de crecimiento deportivo.

Los universitarios, conscientes de esta oportunidad, analizan seriamente empujar por el fichaje. El club busca renovar su arsenal ofensivo y la irrupción de Gómez en la Liga MX ha despertado el interés de su dirección deportiva, que valora su potencia, movilidad y capacidad para atacar espacios en ataque.