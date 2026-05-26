El fichaje que se disputarían Cruz Azul y Monterrey

El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura en la Liga MX pese a que el torneo recién terminó. Uno de los nombres que empieza a generar interés entre los clubes élite del país es el de Julián Araujo. El lateral mexicano aparece en el radar de Cruz Azul y Monterrey, equipos que podrían protagonizar una disputa por hacerse con su firma.

La situación contractual y deportiva del lateral abre una ventana interesante para ambos equipos. Araujo no entra en los planes del Bournemouth y todo apunta a que el conjunto inglés buscará una salida total durante el verano. El futbolista necesita continuidad y un proyecto que le permita estar en el campo de forma constante.

🚨 Monterrey ya tocó la puerta de Julián Araujo vía Dennis te Kloese.



Me cuentan que el mexicano podría regresar a la Liga MX, aunque hay un detalle interesante…



Si vuelve a México, Cruz Azul también es un equipo que le atrae.



Hasta ahora, La Máquina no ha movido ficha.… pic.twitter.com/aDMnZtXF2h — Gerardo González (@gerardoo_gh) May 25, 2026

Durante los últimos seis meses, el seleccionado mexicano militó en calidad de cedido con el Celtic. En Escocia encontró minutos importantes y dejó sensaciones positivas dentro de una plantilla acostumbrada a competir por títulos locales. Su nivel ha sido suficiente para que la gerencia del campeón de Escocia abra la puerta a su continuidad.

Sin embargo, el interés del Celtic todavía no se traduce en una oferta formal. Mientras el club escocés analiza una eventul compra, otros mercados no parecen ofrecer demasiadas alternativas para el defensor. En el resto de Europa, hoy, no existen ofertas concretas ni pretendientes de sobra para el ex Barcelona.

Rangers v Celtic - Scottish Gas Men's Scottish Cup - Quarter Final - Ibrox Stadium | Steve Welsh - PA Images/GettyImages

Tal escenario coloca a la Liga MX como una vía cada vez más posible. Araujo nunca ha disputado oficialmente el campeonato mexicano y podría encontrar en su país una oportunidad atractiva para relanzar su carrera. La posibilidad de convertirse en una pieza de peso dentro de un aspirante al título en México, luce muy tentador.

Tanto Cruz Azul como Monterrey cuentan con el capital para convencer al jugador. En el plano económico, ambos clubes pueden igualar o incluso superar, cualquier cifra que el mexicano pueda recibir en Europa.