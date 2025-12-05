Sports Illustrated Fútbol

El fixture completo del Mundial 2026: el calendario de los 104 partidos

El 11 de junio de 2026 se realizará la inauguración de la primera Copa del Mundo con 48 naciones
Pedro Moreira|
Se ha revelado el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026
Se ha revelado el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026 | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Un total de 104 partidos, 48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser la edición más grandiosa en la historia de la competición.

Organizado por Estados Unidos, Canadá y México, el torneo ampliado y reformado del próximo verano promete ofrecer un espectáculo como ningún otro. Este viernes se realizó el sorteo en Washington D.C. con los días de los partidos y las sedes.

Aquí está el calendario completo de juegos de la fase de grupos y la etapa eliminatoria del Mundial 2026.

Ya se conocen los grupos del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes | Jess Rapfogel/GettyImages

Fase de Grupos del Mundial 2026: calendario completo

Grupo A

¿Cuándo y contra quién es el debut de México en el Mundial 2026?

Como uno de los países anfitriones, las sedes de los tres partidos de la fase de grupos de México se determinaron antes del sorteo del viernes. El Tri inaugura la competición el 11 de junio ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca, que se convertirá en la primera sede en la historia de la Copa Mundial en albergar partidos en tres ediciones diferentes del torneo.

Fecha

Partido

Sede

11 de junio

México vs. Sudáfrica

Estadio Azteca, Ciudad de México

11 de junio

Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D

Estadio Akron, Zapopan

18 de junio

Ganador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

18 de junio

México vs. Corea del Sur

Estadio Akron, Zapopan

24 de junio

Ganador Repechaje Europeo D vs. México

Estadio Azteca, Ciudad de México

24 de junio

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio BBVA, Guadalupe

Grupo B

Canadá también tiene garantizada la ventaja de jugar en casa con su primer partido en Toronto, el 12 de junio, antes de cerrar su fase de grupos en Vancouver. La selección, liderada por el seleccionador estadounidense Jesse Marsch, aún espera su primer punto en una Copa Mundial, tras haber perdido los seis anteriores por un marcador global de 12-2. Se estrenará frente al ganador del Repechaje UEFA A.

Fecha

Partido

Sede

12 de junio

Canadá vs. Ganador Repechaje Europeo A

BMO Field, Toronto

13 de junio

Qatar vs. Suiza

Levi’s Stadium, Santa Clara

18 de junio

Suiza vs.
Ganador Repechaje Europeo A

SoFi Stadium, Inglewood

18 de junio

Canadá vs. Qatar

BC Place, Vancouver

24 de junio

Suiza vs. Canadá

BC Place, Vancouver

24 de junio

Ganador Repechaje Europeo A vs. Qatar

Lumen Field, Seattle

Grupo C

Brasil es claramente favorito en una llave C en la que, quizás, Marruecos, campeona de África y semifinalista del pasado Mundial, pudiera hacerle oposición. Después de debutar precisamente contra Los Leones del Atlas, La Canarinha se topará versus la débil Haití y una Escocia que regresa a la magna cita de FIFA tras 28 años de ausencia.

Fecha

Partido

Sede

13 de junio

Brasil vs. Marruecos

Gillette Stadium, Foxborough

13 de junio

Haití vs. Escocia

MetLife Stadium, East Rutherford

19 de junio

Brasil vs. Haití

Lincoln Financial Field, Philadelphia

19 de junio

Escocia vs. Marruecos

Gillette Stadium, Foxborough

24 de junio

Escocia vs. Brasil

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

24 de junio

Marruecos vs. Haití

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo D

¿Cuándo y contra quién es el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026?

Mauricio Pochettino sueña a lo grande este verano. El seleccionador masculino de Estados Unidos insiste en que su objetivo es nada menos que levantar el trofeo de la Copa Mundial en casa, el próximo verano. "Creo que si no ganas ¿qué importa?", razonó. "Si quedas segundo, nadie lo recuerda". La selección de las Barras y las Estrellas primero tendrá que avanzar con soltura en el Grupo D antes de poder empezar a justificar esas elevadas aspiraciones. Los Yankees comenzará el torneo el 12 de junio en Inglewood, California, frente a Paraguay.

Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino es el seleccionador de Estados Unidos | Howard Smith/ISI Photos/USSF/GettyImages

Fecha

Partido

Sede

12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay

SoFi Stadium, Inglewood

13 de junio

Australia vs. Ganador Repechaje Europeo C

BC Place, Vancouver

19 de junio

Ganador Repechaje Europeo C vs. Paraguay

Levi’s Stadium, Santa Clara

19 de junio

Estados Unidos vs. Australia

Lumen Field, Seattle

25 de junio

Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos

SoFi Stadium, Inglewood

25 de junio

Paraguay vs. Australia

Levi’s Stadium, Santa Clara

Grupo E

La siempre temida Alemania difícilmente no finalice primero en su segmento, el E, dado que debutará ante la novel Curazao y , posteriormente, medirá fuerzas versus Costa de Marfil y Ecuador. La Mannschaft tiene herramientas para trascender a lo largo de la contienda.

Fecha

Partido

Sede

14 de junio

Alemania vs. Curazao

Lincoln Financial Field, Philadelphia

14 de junio

Costa de Marfil vs. Ecuador

NRG Stadium, Houston

20 de junio

Alemania vs. Costa de Marfil

BMO Field, Toronto

20 de junio

Curazao vs. Ecuador

Arrowhead Stadium, Kansas City

25 de junio

Ecuador vs. Alemania

Lincoln Financial Field, Philadelphia

25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil

MetLife Stadium, East Rutherford

Grupo F

Al igual que Alemania, Países Bajos no debería confrontar inconvenientes en llevarse el Grupo F, mismo en el que rivalizará contra Japón, inicialmente, así como ante el ganador del Repechaje B en Europa y Túnez. Sin nombres tan mediáticos como en antaño, La Oranje vuelve a gozar de una selección de talento y bagaje.

Fecha

Partido

Sede

14 de junio

Países Bajos vs. Japón

AT&T Stadium, Arlington

14 de junio

Ganador Repechaje Europeo B vs. Túnez

Estadio BBVA, Guadalupe

20 de junio

Países Bajos vs.
Ganador Repechaje Europeo B

NRG Stadium, Houston

20 de junio

Túnez vs. Japón

Estadio BBVA, Guadalupe

25 de junio

Túnez vs. Países Bajos

AT&T Stadium, Arlington

25 de junio

Japón vs.
Ganador Repechaje Europeo B

Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo G

La generación dorada de Bélgica no pudo tan siquiera arribar a un Mundial de un torneo grande; sin embargo, aún sobreviven los De Bruyne y Courtois, junto a un nuevo grupo de talentos que tendría que superar sin mayores dificultades la llave G, donde los esperan los para nada poderosos Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Fecha

Partido

Sede

15 de junio

Bélgica vs. Egipto

SoFi Stadium, Inglewood

15 de junio

Irán vs. Nueva Zelanda

Lumen Field, Seattle

21 de junio

Bélgica vs. Irán

SoFi Stadium, Inglewood

21 de junio

Nueva Zelanda vs. Egipto

BC Place, Vancouver

26 de junio

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Lumen Field, Seattle

26 de junio

Egipto vs. Irán

BC Place, Vancouver

Grupo H

Una de las grandes favoritas en México-Estados Unidos-Canadá 2026 es España, motivado a su actual corona europea y la solidez y el talento de un núcleo de futbolistas, y entrenador, que lleva años trabajando junto. La Roja se estrenará en el H a costa de Cabo Verde, previo a rivalizar ante Arabia Saudita y Uruguay.

Lamine Yamal
Lamine Yamal, España | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Fecha

Partido

Sede

15 de junio

España vs. Cabo Verde

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

15 de junio

Arabia Saudita vs. Uruguay

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

21 de junio

España vs. Arabia Saudita

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

21 de junio

Uruguay vs. Cabo Verde

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

21 de junio

Uruguay vs. España

NRG Stadium, Houston

21 de junio

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Estadio Akron, Zapopan

Grupo I

Otra de las máximas aspirantes a reinar en suelo norteamericano es Francia, que, a diferencia de otras potencias, no tiene un grupo tan asequible. En efecto, Les Bleus debutará versus Senegal y luego medirá fuerzas con el vencedor del Repechaje de FIFA 2 y Noruega, en lo que será una mediática batalla entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, quizás las dos principales figuras de la actualidad en el balompié internacional.

Fecha

Partido

Sede

16 de junio

Francia vs. Senegal

MetLife Stadium, East Rutherford

16 de junio

Ganador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega

Gillette Stadium, Foxborough

22 de junio

Francia vs.
Ganador Repechaje FIFA 2

MetLife Stadium, East Rutherford

22 de junio

Noruega vs. Senegal

Lincoln Financial Field, Philadelphia

22 de junio

Noruega vs. Francia

Gillette Stadium, Foxborough

26 de junio

Senegal vs.
Ganador Repechaje FIFA 2

BMO Field, Toronto

Grupo J

Aunado a ser la última campeona del mundo, Argentina parece tener un camino muy fácil con miras a alcanzar como primera de grupo (J) la ronda de 32. Es que La Albiceleste se estrena frente a Argelia, previo a rivalizar contra Austria y Jordania, en lo que deberían ser meros trámites para Leo Messi y compañía.

Fecha

Partido

Sede

16 de junio

Argentina vs. Argelia

Arrowhead Stadium, Kansas City

16 de junio

Austria vs. Jordania

Levi’s Stadium, Santa Clara

22 de junio

Argentina vs. Austria

AT&T Stadium, Arlington

22 de junio

Jordania vs. Argelia

Levi’s Stadium, Santa Clara

27 de junio

Jordania vs. Argentina

Arrowhead Stadium, Kansas City

27 de junio

Argelia vs. Austria

AT&T Stadium, Arlington

Grupo K

La Portugal de Cristiano Ronaldo tratará de dar el golpe definitivo en Copas del Mundo, y en el último intento del legendario goleador, cuando empiece la competición enfrentando al ganador del Repechaje de FIFA 1, seguido de Uzbekistán y una Colombia que también debería avanzar de fase, incluso como segunda.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, Portugal | Tim Clayton/GettyImages

Fecha

Partido

Sede

17 de junio

Portugal vs.
Ganador Repechaje FIFA 1

NRG Stadium, Houston

17 de junio

Uzbekistán vs.
Ganador Repechaje FIFA 1

Estadio Azteca, Mexico City

23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán

NRG Stadium, Houston

23 de junio

Colombia vs.
Ganador Repechaje FIFA 1

Estadio Akron, Zapopan

27 de junio

Colombia vs. Portugal

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

27 de junio

Ganador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo L

Tampoco escapa a la cofradía de máximas candidatas a levantar el trofeo mundialista una Inglaterra que, tendrá un debut complicado versus Croacia y un segundo desafío de cuidado, ante Ghana, previo a su encuentro "más fácil", sobre el papel en la fase inicial, a costa de una Panamá a la que ya goleó en Rusia 2018.

Fecha

Partido

Sede

17 de junio

Inglaterra vs. Croacia

BMO Field, Toronto

17 de junio

Ghana vs. Panamá

AT&T Stadium, Arlington

23 de junio

Inglaterra vs. Ghana

Gillette Stadium, Foxborough

23 de junio

Panamá vs. Croacia

BMO Field, Toronto

27 de junio

Panamá vs. Inglaterra

MetLife Stadium, East Rutherford

27 de junio

Croacia vs. Ghana

Lincoln Financial Field, Philadelphia

Fase Eliminatoria del Mundial 2026: Calendario Completo

Ronda de 32

R32 Número de Partido / Fecha

Enfrentamiento

Sede

1 / 28 de junio

Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B

SoFi Stadium, Inglewood

2 / 29 de junio

Ganador del Grupo E vs. Tercero de los Grupos A/B/C/D/F

Gillette Stadium, Foxborough

3 / 29 de junio

Ganador del Grupo F vs. Segundo del Grupo C

Estadio BBVA, Guadalupe

4 / 29 de junio

Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F

NRG Stadium, Houston

5 / 30 de junio

Ganador del Grupo I vs. Tercero de los Grupos C/D/F/G/H

MetLife Stadium, East Rutherford

6 / 30 de junio

Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I

AT&T Stadium, Arlington

7 / 30 de junio

Ganador del Grupo A vs. Tercero de los Grupos C/E/F/H/I

Estadio Azteca, Ciudad de México

8 / 1 de julio

Ganador del Grupo L vs. Tercero de los Grupos E/H/I/J/K

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

9 / 1 de julio

Ganador del Grupo D vs. Tercero de los Grupos B/E/F/I/J

Levi’s Stadium, Santa Clara

10 / 1 de julio

Ganador del Grupo G vs. Tercero de los Grupos A/E/H/I/J

Lumen Field, Seattle

11 / 2 de julio

Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L

BMO Field, Toronto

12 / 2 de julio

Ganador del Grupo H vs. Segundo del Grupo J

SoFi Stadium, Inglewood

13 / 2 de julio

Ganador del Grupo B vs. Tercero de los Grupos E/F/G/I/J

BC Place, Vancouver

14 / 3 de julio

Ganador del Grupo J vs. Segundo del Grupo H

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

15 / 3 de julio

Ganador del Grupo K vs. Tercero de los Grupos D/E/I/J/L

Arrowhead Stadium, Kansas City

16 / 3 de julio

Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G

AT&T Stadium, Arlington

Ronda de 16

R16 / Número de Partido / Fecha

Enfrentamiento

Sede

1 / 4 de julio

Ganador del Partido R32 2 vs. Ganador del Partido R32 5

Lincoln Financial Field, Philadelphia

2 / 4 de julio

Ganador del Partido R32 1 vs. Ganador del Partido R32 3

NRG Stadium, Houston

3 / 5 de julio

Ganador del Partido R32 4 vs. Ganador del Partido R32 6

MetLife Stadium, East Rutherford

4 / 5 de julio

Ganador del Partido R32 7 vs. Ganador del Partido R32 8

Estadio Azteca, Ciudad de México

5 / 6 de julio

Ganador del Partido R32 11 vs. Ganador del Partido R32 12

AT&T Stadium, Arlington

6 / 6 de julio

Ganador del Partido R32 9 vs. Ganador del Partido R32 10

Lumen Field, Seattle

7 / 7 de julio

Ganador del Partido R32 14 vs. Ganador del Partido R32 16

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

8 / 7 de julio

Ganador del Partido R32 13 vs. Ganador del Partido R32 15

BC Place, Vancouver

Cuartos de final

Juego CF / Fecha

Enfrentamiento

Sede

1 / 9 de julio

Ganador del Partido R16 1 vs. Ganador del Partido R16 2

Gillette Stadium, Foxborough

2 / 10 de julio

Ganador del Partido R16 5 vs. Ganador del Partido R16 6

SoFi Stadium, Inglewood

3 / 11 de julio

Ganador del Partido R16 3 vs. Ganador del Partido R16 4

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

4 / 11 de julio

Ganador del Partido R16 7 vs. Ganador del Partido R16 8

Arrowhead Stadium, Kansas City

Semifinales

Fecha

Enfrentamiento

Sede

14 de julio

Ganador del Partido CUF 1 vs. Ganador del Partido CUF 2

AT&T Stadium, Arlington

15 de julio

Ganador del Partido CUF 3 vs. Ganador del Partido CUF 4

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tercer puesto

Fecha

Enfrentamiento

Sede

18 de julio

Perdedor del Partido SF 1 vs. Perdedor del Partido SF 2

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Final

Fecha

Enfrentamiento

Sede

19 de julio

Ganador del Partido SF 1 vs. Ganador del Partido SF 2

MetLife Stadium, East Rutherford

Published
Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

