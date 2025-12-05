El fixture completo del Mundial 2026: el calendario de los 104 partidos
Un total de 104 partidos, 48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser la edición más grandiosa en la historia de la competición.
Organizado por Estados Unidos, Canadá y México, el torneo ampliado y reformado del próximo verano promete ofrecer un espectáculo como ningún otro. Este viernes se realizó el sorteo en Washington D.C. con los días de los partidos y las sedes.
Aquí está el calendario completo de juegos de la fase de grupos y la etapa eliminatoria del Mundial 2026.
Fase de Grupos del Mundial 2026: calendario completo
Grupo A
¿Cuándo y contra quién es el debut de México en el Mundial 2026?
Como uno de los países anfitriones, las sedes de los tres partidos de la fase de grupos de México se determinaron antes del sorteo del viernes. El Tri inaugura la competición el 11 de junio ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca, que se convertirá en la primera sede en la historia de la Copa Mundial en albergar partidos en tres ediciones diferentes del torneo.
Fecha
Partido
Sede
11 de junio
México vs. Sudáfrica
Estadio Azteca, Ciudad de México
11 de junio
Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D
Estadio Akron, Zapopan
18 de junio
Ganador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
18 de junio
México vs. Corea del Sur
Estadio Akron, Zapopan
24 de junio
Ganador Repechaje Europeo D vs. México
Estadio Azteca, Ciudad de México
24 de junio
Sudáfrica vs. Corea del Sur
Estadio BBVA, Guadalupe
Grupo B
Canadá también tiene garantizada la ventaja de jugar en casa con su primer partido en Toronto, el 12 de junio, antes de cerrar su fase de grupos en Vancouver. La selección, liderada por el seleccionador estadounidense Jesse Marsch, aún espera su primer punto en una Copa Mundial, tras haber perdido los seis anteriores por un marcador global de 12-2. Se estrenará frente al ganador del Repechaje UEFA A.
Fecha
Partido
Sede
12 de junio
Canadá vs. Ganador Repechaje Europeo A
BMO Field, Toronto
13 de junio
Qatar vs. Suiza
Levi’s Stadium, Santa Clara
18 de junio
Suiza vs.
SoFi Stadium, Inglewood
18 de junio
Canadá vs. Qatar
BC Place, Vancouver
24 de junio
Suiza vs. Canadá
BC Place, Vancouver
24 de junio
Ganador Repechaje Europeo A vs. Qatar
Lumen Field, Seattle
Grupo C
Brasil es claramente favorito en una llave C en la que, quizás, Marruecos, campeona de África y semifinalista del pasado Mundial, pudiera hacerle oposición. Después de debutar precisamente contra Los Leones del Atlas, La Canarinha se topará versus la débil Haití y una Escocia que regresa a la magna cita de FIFA tras 28 años de ausencia.
Fecha
Partido
Sede
13 de junio
Brasil vs. Marruecos
Gillette Stadium, Foxborough
13 de junio
Haití vs. Escocia
MetLife Stadium, East Rutherford
19 de junio
Brasil vs. Haití
Lincoln Financial Field, Philadelphia
19 de junio
Escocia vs. Marruecos
Gillette Stadium, Foxborough
24 de junio
Escocia vs. Brasil
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
24 de junio
Marruecos vs. Haití
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Grupo D
¿Cuándo y contra quién es el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026?
Mauricio Pochettino sueña a lo grande este verano. El seleccionador masculino de Estados Unidos insiste en que su objetivo es nada menos que levantar el trofeo de la Copa Mundial en casa, el próximo verano. "Creo que si no ganas ¿qué importa?", razonó. "Si quedas segundo, nadie lo recuerda". La selección de las Barras y las Estrellas primero tendrá que avanzar con soltura en el Grupo D antes de poder empezar a justificar esas elevadas aspiraciones. Los Yankees comenzará el torneo el 12 de junio en Inglewood, California, frente a Paraguay.
Fecha
Partido
Sede
12 de junio
Estados Unidos vs. Paraguay
SoFi Stadium, Inglewood
13 de junio
Australia vs. Ganador Repechaje Europeo C
BC Place, Vancouver
19 de junio
Ganador Repechaje Europeo C vs. Paraguay
Levi’s Stadium, Santa Clara
19 de junio
Estados Unidos vs. Australia
Lumen Field, Seattle
25 de junio
Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos
SoFi Stadium, Inglewood
25 de junio
Paraguay vs. Australia
Levi’s Stadium, Santa Clara
Grupo E
La siempre temida Alemania difícilmente no finalice primero en su segmento, el E, dado que debutará ante la novel Curazao y , posteriormente, medirá fuerzas versus Costa de Marfil y Ecuador. La Mannschaft tiene herramientas para trascender a lo largo de la contienda.
Fecha
Partido
Sede
14 de junio
Alemania vs. Curazao
Lincoln Financial Field, Philadelphia
14 de junio
Costa de Marfil vs. Ecuador
NRG Stadium, Houston
20 de junio
Alemania vs. Costa de Marfil
BMO Field, Toronto
20 de junio
Curazao vs. Ecuador
Arrowhead Stadium, Kansas City
25 de junio
Ecuador vs. Alemania
Lincoln Financial Field, Philadelphia
25 de junio
Curazao vs. Costa de Marfil
MetLife Stadium, East Rutherford
Grupo F
Al igual que Alemania, Países Bajos no debería confrontar inconvenientes en llevarse el Grupo F, mismo en el que rivalizará contra Japón, inicialmente, así como ante el ganador del Repechaje B en Europa y Túnez. Sin nombres tan mediáticos como en antaño, La Oranje vuelve a gozar de una selección de talento y bagaje.
Fecha
Partido
Sede
14 de junio
Países Bajos vs. Japón
AT&T Stadium, Arlington
14 de junio
Ganador Repechaje Europeo B vs. Túnez
Estadio BBVA, Guadalupe
20 de junio
Países Bajos vs.
NRG Stadium, Houston
20 de junio
Túnez vs. Japón
Estadio BBVA, Guadalupe
25 de junio
Túnez vs. Países Bajos
AT&T Stadium, Arlington
25 de junio
Japón vs.
Arrowhead Stadium, Kansas City
Grupo G
La generación dorada de Bélgica no pudo tan siquiera arribar a un Mundial de un torneo grande; sin embargo, aún sobreviven los De Bruyne y Courtois, junto a un nuevo grupo de talentos que tendría que superar sin mayores dificultades la llave G, donde los esperan los para nada poderosos Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Fecha
Partido
Sede
15 de junio
Bélgica vs. Egipto
SoFi Stadium, Inglewood
15 de junio
Irán vs. Nueva Zelanda
Lumen Field, Seattle
21 de junio
Bélgica vs. Irán
SoFi Stadium, Inglewood
21 de junio
Nueva Zelanda vs. Egipto
BC Place, Vancouver
26 de junio
Nueva Zelanda vs. Bélgica
Lumen Field, Seattle
26 de junio
Egipto vs. Irán
BC Place, Vancouver
Grupo H
Una de las grandes favoritas en México-Estados Unidos-Canadá 2026 es España, motivado a su actual corona europea y la solidez y el talento de un núcleo de futbolistas, y entrenador, que lleva años trabajando junto. La Roja se estrenará en el H a costa de Cabo Verde, previo a rivalizar ante Arabia Saudita y Uruguay.
Fecha
Partido
Sede
15 de junio
España vs. Cabo Verde
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
15 de junio
Arabia Saudita vs. Uruguay
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
21 de junio
España vs. Arabia Saudita
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
21 de junio
Uruguay vs. Cabo Verde
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
21 de junio
Uruguay vs. España
NRG Stadium, Houston
21 de junio
Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Estadio Akron, Zapopan
Grupo I
Otra de las máximas aspirantes a reinar en suelo norteamericano es Francia, que, a diferencia de otras potencias, no tiene un grupo tan asequible. En efecto, Les Bleus debutará versus Senegal y luego medirá fuerzas con el vencedor del Repechaje de FIFA 2 y Noruega, en lo que será una mediática batalla entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, quizás las dos principales figuras de la actualidad en el balompié internacional.
Fecha
Partido
Sede
16 de junio
Francia vs. Senegal
MetLife Stadium, East Rutherford
16 de junio
Ganador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega
Gillette Stadium, Foxborough
22 de junio
Francia vs.
MetLife Stadium, East Rutherford
22 de junio
Noruega vs. Senegal
Lincoln Financial Field, Philadelphia
22 de junio
Noruega vs. Francia
Gillette Stadium, Foxborough
26 de junio
Senegal vs.
BMO Field, Toronto
Grupo J
Aunado a ser la última campeona del mundo, Argentina parece tener un camino muy fácil con miras a alcanzar como primera de grupo (J) la ronda de 32. Es que La Albiceleste se estrena frente a Argelia, previo a rivalizar contra Austria y Jordania, en lo que deberían ser meros trámites para Leo Messi y compañía.
Fecha
Partido
Sede
16 de junio
Argentina vs. Argelia
Arrowhead Stadium, Kansas City
16 de junio
Austria vs. Jordania
Levi’s Stadium, Santa Clara
22 de junio
Argentina vs. Austria
AT&T Stadium, Arlington
22 de junio
Jordania vs. Argelia
Levi’s Stadium, Santa Clara
27 de junio
Jordania vs. Argentina
Arrowhead Stadium, Kansas City
27 de junio
Argelia vs. Austria
AT&T Stadium, Arlington
Grupo K
La Portugal de Cristiano Ronaldo tratará de dar el golpe definitivo en Copas del Mundo, y en el último intento del legendario goleador, cuando empiece la competición enfrentando al ganador del Repechaje de FIFA 1, seguido de Uzbekistán y una Colombia que también debería avanzar de fase, incluso como segunda.
Fecha
Partido
Sede
17 de junio
Portugal vs.
NRG Stadium, Houston
17 de junio
Uzbekistán vs.
Estadio Azteca, Mexico City
23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán
NRG Stadium, Houston
23 de junio
Colombia vs.
Estadio Akron, Zapopan
27 de junio
Colombia vs. Portugal
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
27 de junio
Ganador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Grupo L
Tampoco escapa a la cofradía de máximas candidatas a levantar el trofeo mundialista una Inglaterra que, tendrá un debut complicado versus Croacia y un segundo desafío de cuidado, ante Ghana, previo a su encuentro "más fácil", sobre el papel en la fase inicial, a costa de una Panamá a la que ya goleó en Rusia 2018.
Fecha
Partido
Sede
17 de junio
Inglaterra vs. Croacia
BMO Field, Toronto
17 de junio
Ghana vs. Panamá
AT&T Stadium, Arlington
23 de junio
Inglaterra vs. Ghana
Gillette Stadium, Foxborough
23 de junio
Panamá vs. Croacia
BMO Field, Toronto
27 de junio
Panamá vs. Inglaterra
MetLife Stadium, East Rutherford
27 de junio
Croacia vs. Ghana
Lincoln Financial Field, Philadelphia
Fase Eliminatoria del Mundial 2026: Calendario Completo
Ronda de 32
R32 Número de Partido / Fecha
Enfrentamiento
Sede
1 / 28 de junio
Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B
SoFi Stadium, Inglewood
2 / 29 de junio
Ganador del Grupo E vs. Tercero de los Grupos A/B/C/D/F
Gillette Stadium, Foxborough
3 / 29 de junio
Ganador del Grupo F vs. Segundo del Grupo C
Estadio BBVA, Guadalupe
4 / 29 de junio
Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F
NRG Stadium, Houston
5 / 30 de junio
Ganador del Grupo I vs. Tercero de los Grupos C/D/F/G/H
MetLife Stadium, East Rutherford
6 / 30 de junio
Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I
AT&T Stadium, Arlington
7 / 30 de junio
Ganador del Grupo A vs. Tercero de los Grupos C/E/F/H/I
Estadio Azteca, Ciudad de México
8 / 1 de julio
Ganador del Grupo L vs. Tercero de los Grupos E/H/I/J/K
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
9 / 1 de julio
Ganador del Grupo D vs. Tercero de los Grupos B/E/F/I/J
Levi’s Stadium, Santa Clara
10 / 1 de julio
Ganador del Grupo G vs. Tercero de los Grupos A/E/H/I/J
Lumen Field, Seattle
11 / 2 de julio
Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L
BMO Field, Toronto
12 / 2 de julio
Ganador del Grupo H vs. Segundo del Grupo J
SoFi Stadium, Inglewood
13 / 2 de julio
Ganador del Grupo B vs. Tercero de los Grupos E/F/G/I/J
BC Place, Vancouver
14 / 3 de julio
Ganador del Grupo J vs. Segundo del Grupo H
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
15 / 3 de julio
Ganador del Grupo K vs. Tercero de los Grupos D/E/I/J/L
Arrowhead Stadium, Kansas City
16 / 3 de julio
Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G
AT&T Stadium, Arlington
Ronda de 16
R16 / Número de Partido / Fecha
Enfrentamiento
Sede
1 / 4 de julio
Ganador del Partido R32 2 vs. Ganador del Partido R32 5
Lincoln Financial Field, Philadelphia
2 / 4 de julio
Ganador del Partido R32 1 vs. Ganador del Partido R32 3
NRG Stadium, Houston
3 / 5 de julio
Ganador del Partido R32 4 vs. Ganador del Partido R32 6
MetLife Stadium, East Rutherford
4 / 5 de julio
Ganador del Partido R32 7 vs. Ganador del Partido R32 8
Estadio Azteca, Ciudad de México
5 / 6 de julio
Ganador del Partido R32 11 vs. Ganador del Partido R32 12
AT&T Stadium, Arlington
6 / 6 de julio
Ganador del Partido R32 9 vs. Ganador del Partido R32 10
Lumen Field, Seattle
7 / 7 de julio
Ganador del Partido R32 14 vs. Ganador del Partido R32 16
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
8 / 7 de julio
Ganador del Partido R32 13 vs. Ganador del Partido R32 15
BC Place, Vancouver
Cuartos de final
Juego CF / Fecha
Enfrentamiento
Sede
1 / 9 de julio
Ganador del Partido R16 1 vs. Ganador del Partido R16 2
Gillette Stadium, Foxborough
2 / 10 de julio
Ganador del Partido R16 5 vs. Ganador del Partido R16 6
SoFi Stadium, Inglewood
3 / 11 de julio
Ganador del Partido R16 3 vs. Ganador del Partido R16 4
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
4 / 11 de julio
Ganador del Partido R16 7 vs. Ganador del Partido R16 8
Arrowhead Stadium, Kansas City
Semifinales
Fecha
Enfrentamiento
Sede
14 de julio
Ganador del Partido CUF 1 vs. Ganador del Partido CUF 2
AT&T Stadium, Arlington
15 de julio
Ganador del Partido CUF 3 vs. Ganador del Partido CUF 4
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Tercer puesto
Fecha
Enfrentamiento
Sede
18 de julio
Perdedor del Partido SF 1 vs. Perdedor del Partido SF 2
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Final
Fecha
Enfrentamiento
Sede
19 de julio
Ganador del Partido SF 1 vs. Ganador del Partido SF 2
MetLife Stadium, East Rutherford
