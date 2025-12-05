El fixture completo del Mundial 2026: el calendario de los 104 partidos

Un total de 104 partidos, 48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser la edición más grandiosa en la historia de la competición.

Organizado por Estados Unidos, Canadá y México, el torneo ampliado y reformado del próximo verano promete ofrecer un espectáculo como ningún otro. Este viernes se realizó el sorteo en Washington D.C. con los días de los partidos y las sedes.

Aquí está el calendario completo de juegos de la fase de grupos y la etapa eliminatoria del Mundial 2026.

El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes | Jess Rapfogel/GettyImages

Fase de Grupos del Mundial 2026: calendario completo

Grupo A

¿Cuándo y contra quién es el debut de México en el Mundial 2026?

Como uno de los países anfitriones, las sedes de los tres partidos de la fase de grupos de México se determinaron antes del sorteo del viernes. El Tri inaugura la competición el 11 de junio ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca, que se convertirá en la primera sede en la historia de la Copa Mundial en albergar partidos en tres ediciones diferentes del torneo.

Fecha Partido Sede 11 de junio México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México 11 de junio Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D Estadio Akron, Zapopan 18 de junio Ganador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 18 de junio México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan 24 de junio Ganador Repechaje Europeo D vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México 24 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Guadalupe

Grupo B

Canadá también tiene garantizada la ventaja de jugar en casa con su primer partido en Toronto, el 12 de junio, antes de cerrar su fase de grupos en Vancouver. La selección, liderada por el seleccionador estadounidense Jesse Marsch, aún espera su primer punto en una Copa Mundial, tras haber perdido los seis anteriores por un marcador global de 12-2. Se estrenará frente al ganador del Repechaje UEFA A.

Fecha Partido Sede 12 de junio Canadá vs. Ganador Repechaje Europeo A BMO Field, Toronto 13 de junio Qatar vs. Suiza Levi’s Stadium, Santa Clara 18 de junio Suiza vs.

Ganador Repechaje Europeo A SoFi Stadium, Inglewood 18 de junio Canadá vs. Qatar BC Place, Vancouver 24 de junio Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver 24 de junio Ganador Repechaje Europeo A vs. Qatar Lumen Field, Seattle

Grupo C

Brasil es claramente favorito en una llave C en la que, quizás, Marruecos, campeona de África y semifinalista del pasado Mundial, pudiera hacerle oposición. Después de debutar precisamente contra Los Leones del Atlas, La Canarinha se topará versus la débil Haití y una Escocia que regresa a la magna cita de FIFA tras 28 años de ausencia.

Fecha Partido Sede 13 de junio Brasil vs. Marruecos Gillette Stadium, Foxborough 13 de junio Haití vs. Escocia MetLife Stadium, East Rutherford 19 de junio Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Philadelphia 19 de junio Escocia vs. Marruecos Gillette Stadium, Foxborough 24 de junio Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens 24 de junio Marruecos vs. Haití Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo D

¿Cuándo y contra quién es el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026?

Mauricio Pochettino sueña a lo grande este verano. El seleccionador masculino de Estados Unidos insiste en que su objetivo es nada menos que levantar el trofeo de la Copa Mundial en casa, el próximo verano. "Creo que si no ganas ¿qué importa?", razonó. "Si quedas segundo, nadie lo recuerda". La selección de las Barras y las Estrellas primero tendrá que avanzar con soltura en el Grupo D antes de poder empezar a justificar esas elevadas aspiraciones. Los Yankees comenzará el torneo el 12 de junio en Inglewood, California, frente a Paraguay.

Mauricio Pochettino es el seleccionador de Estados Unidos | Howard Smith/ISI Photos/USSF/GettyImages

Fecha Partido Sede 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay SoFi Stadium, Inglewood 13 de junio Australia vs. Ganador Repechaje Europeo C BC Place, Vancouver 19 de junio Ganador Repechaje Europeo C vs. Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara 19 de junio Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle 25 de junio Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos SoFi Stadium, Inglewood 25 de junio Paraguay vs. Australia Levi’s Stadium, Santa Clara

Grupo E

La siempre temida Alemania difícilmente no finalice primero en su segmento, el E, dado que debutará ante la novel Curazao y , posteriormente, medirá fuerzas versus Costa de Marfil y Ecuador. La Mannschaft tiene herramientas para trascender a lo largo de la contienda.

Fecha Partido Sede 14 de junio Alemania vs. Curazao Lincoln Financial Field, Philadelphia 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador NRG Stadium, Houston 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto 20 de junio Curazao vs. Ecuador Arrowhead Stadium, Kansas City 25 de junio Ecuador vs. Alemania Lincoln Financial Field, Philadelphia 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil MetLife Stadium, East Rutherford

Grupo F

Al igual que Alemania, Países Bajos no debería confrontar inconvenientes en llevarse el Grupo F, mismo en el que rivalizará contra Japón, inicialmente, así como ante el ganador del Repechaje B en Europa y Túnez. Sin nombres tan mediáticos como en antaño, La Oranje vuelve a gozar de una selección de talento y bagaje.

Fecha Partido Sede 14 de junio Países Bajos vs. Japón AT&T Stadium, Arlington 14 de junio Ganador Repechaje Europeo B vs. Túnez Estadio BBVA, Guadalupe 20 de junio Países Bajos vs.

Ganador Repechaje Europeo B NRG Stadium, Houston 20 de junio Túnez vs. Japón Estadio BBVA, Guadalupe 25 de junio Túnez vs. Países Bajos AT&T Stadium, Arlington 25 de junio Japón vs.

Ganador Repechaje Europeo B Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo G

La generación dorada de Bélgica no pudo tan siquiera arribar a un Mundial de un torneo grande; sin embargo, aún sobreviven los De Bruyne y Courtois, junto a un nuevo grupo de talentos que tendría que superar sin mayores dificultades la llave G, donde los esperan los para nada poderosos Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Fecha Partido Sede 15 de junio Bélgica vs. Egipto SoFi Stadium, Inglewood 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda Lumen Field, Seattle 21 de junio Bélgica vs. Irán SoFi Stadium, Inglewood 21 de junio Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver 26 de junio Nueva Zelanda vs. Bélgica Lumen Field, Seattle 26 de junio Egipto vs. Irán BC Place, Vancouver

Grupo H

Una de las grandes favoritas en México-Estados Unidos-Canadá 2026 es España, motivado a su actual corona europea y la solidez y el talento de un núcleo de futbolistas, y entrenador, que lleva años trabajando junto. La Roja se estrenará en el H a costa de Cabo Verde, previo a rivalizar ante Arabia Saudita y Uruguay.

Lamine Yamal, España | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Fecha Partido Sede 15 de junio España vs. Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Gardens 15 de junio Arabia Saudita vs. Uruguay Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 21 de junio España vs. Arabia Saudita Hard Rock Stadium, Miami Gardens 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 21 de junio Uruguay vs. España NRG Stadium, Houston 21 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudita Estadio Akron, Zapopan

Grupo I

Otra de las máximas aspirantes a reinar en suelo norteamericano es Francia, que, a diferencia de otras potencias, no tiene un grupo tan asequible. En efecto, Les Bleus debutará versus Senegal y luego medirá fuerzas con el vencedor del Repechaje de FIFA 2 y Noruega, en lo que será una mediática batalla entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, quizás las dos principales figuras de la actualidad en el balompié internacional.

Fecha Partido Sede 16 de junio Francia vs. Senegal MetLife Stadium, East Rutherford 16 de junio Ganador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega Gillette Stadium, Foxborough 22 de junio Francia vs.

Ganador Repechaje FIFA 2 MetLife Stadium, East Rutherford 22 de junio Noruega vs. Senegal Lincoln Financial Field, Philadelphia 22 de junio Noruega vs. Francia Gillette Stadium, Foxborough 26 de junio Senegal vs.

Ganador Repechaje FIFA 2 BMO Field, Toronto

Grupo J

Aunado a ser la última campeona del mundo, Argentina parece tener un camino muy fácil con miras a alcanzar como primera de grupo (J) la ronda de 32. Es que La Albiceleste se estrena frente a Argelia, previo a rivalizar contra Austria y Jordania, en lo que deberían ser meros trámites para Leo Messi y compañía.

Fecha Partido Sede 16 de junio Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City 16 de junio Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara 22 de junio Argentina vs. Austria AT&T Stadium, Arlington 22 de junio Jordania vs. Argelia Levi’s Stadium, Santa Clara 27 de junio Jordania vs. Argentina Arrowhead Stadium, Kansas City 27 de junio Argelia vs. Austria AT&T Stadium, Arlington

Grupo K

La Portugal de Cristiano Ronaldo tratará de dar el golpe definitivo en Copas del Mundo, y en el último intento del legendario goleador, cuando empiece la competición enfrentando al ganador del Repechaje de FIFA 1, seguido de Uzbekistán y una Colombia que también debería avanzar de fase, incluso como segunda.

Cristiano Ronaldo, Portugal | Tim Clayton/GettyImages

Fecha Partido Sede 17 de junio Portugal vs.

Ganador Repechaje FIFA 1 NRG Stadium, Houston 17 de junio Uzbekistán vs.

Ganador Repechaje FIFA 1 Estadio Azteca, Mexico City 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán NRG Stadium, Houston 23 de junio Colombia vs.

Ganador Repechaje FIFA 1 Estadio Akron, Zapopan 27 de junio Colombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami Gardens 27 de junio Ganador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo L

Tampoco escapa a la cofradía de máximas candidatas a levantar el trofeo mundialista una Inglaterra que, tendrá un debut complicado versus Croacia y un segundo desafío de cuidado, ante Ghana, previo a su encuentro "más fácil", sobre el papel en la fase inicial, a costa de una Panamá a la que ya goleó en Rusia 2018.

Fecha Partido Sede 17 de junio Inglaterra vs. Croacia BMO Field, Toronto 17 de junio Ghana vs. Panamá AT&T Stadium, Arlington 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Gillette Stadium, Foxborough 23 de junio Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto 27 de junio Panamá vs. Inglaterra MetLife Stadium, East Rutherford 27 de junio Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia

Fase Eliminatoria del Mundial 2026: Calendario Completo

Ronda de 32

R32 Número de Partido / Fecha Enfrentamiento Sede 1 / 28 de junio Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B SoFi Stadium, Inglewood 2 / 29 de junio Ganador del Grupo E vs. Tercero de los Grupos A/B/C/D/F Gillette Stadium, Foxborough 3 / 29 de junio Ganador del Grupo F vs. Segundo del Grupo C Estadio BBVA, Guadalupe 4 / 29 de junio Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F NRG Stadium, Houston

5 / 30 de junio Ganador del Grupo I vs. Tercero de los Grupos C/D/F/G/H MetLife Stadium, East Rutherford

6 / 30 de junio Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I AT&T Stadium, Arlington 7 / 30 de junio Ganador del Grupo A vs. Tercero de los Grupos C/E/F/H/I Estadio Azteca, Ciudad de México 8 / 1 de julio Ganador del Grupo L vs. Tercero de los Grupos E/H/I/J/K Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 9 / 1 de julio Ganador del Grupo D vs. Tercero de los Grupos B/E/F/I/J Levi’s Stadium, Santa Clara

10 / 1 de julio Ganador del Grupo G vs. Tercero de los Grupos A/E/H/I/J Lumen Field, Seattle

11 / 2 de julio Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L BMO Field, Toronto

12 / 2 de julio Ganador del Grupo H vs. Segundo del Grupo J SoFi Stadium, Inglewood

13 / 2 de julio Ganador del Grupo B vs. Tercero de los Grupos E/F/G/I/J BC Place, Vancouver

14 / 3 de julio Ganador del Grupo J vs. Segundo del Grupo H Hard Rock Stadium, Miami Gardens 15 / 3 de julio Ganador del Grupo K vs. Tercero de los Grupos D/E/I/J/L Arrowhead Stadium, Kansas City 16 / 3 de julio Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G AT&T Stadium, Arlington

Ronda de 16

R16 / Número de Partido / Fecha Enfrentamiento Sede 1 / 4 de julio Ganador del Partido R32 2 vs. Ganador del Partido R32 5 Lincoln Financial Field, Philadelphia 2 / 4 de julio Ganador del Partido R32 1 vs. Ganador del Partido R32 3 NRG Stadium, Houston



3 / 5 de julio Ganador del Partido R32 4 vs. Ganador del Partido R32 6 MetLife Stadium, East Rutherford 4 / 5 de julio Ganador del Partido R32 7 vs. Ganador del Partido R32 8 Estadio Azteca, Ciudad de México 5 / 6 de julio Ganador del Partido R32 11 vs. Ganador del Partido R32 12 AT&T Stadium, Arlington



6 / 6 de julio Ganador del Partido R32 9 vs. Ganador del Partido R32 10 Lumen Field, Seattle 7 / 7 de julio Ganador del Partido R32 14 vs. Ganador del Partido R32 16 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 8 / 7 de julio Ganador del Partido R32 13 vs. Ganador del Partido R32 15 BC Place, Vancouver





Cuartos de final

Juego CF / Fecha Enfrentamiento Sede 1 / 9 de julio Ganador del Partido R16 1 vs. Ganador del Partido R16 2 Gillette Stadium, Foxborough

2 / 10 de julio Ganador del Partido R16 5 vs. Ganador del Partido R16 6 SoFi Stadium, Inglewood 3 / 11 de julio Ganador del Partido R16 3 vs. Ganador del Partido R16 4 Hard Rock Stadium, Miami Gardens 4 / 11 de julio Ganador del Partido R16 7 vs. Ganador del Partido R16 8 Arrowhead Stadium, Kansas City

Semifinales

Fecha Enfrentamiento Sede 14 de julio Ganador del Partido CUF 1 vs. Ganador del Partido CUF 2 AT&T Stadium, Arlington



15 de julio Ganador del Partido CUF 3 vs. Ganador del Partido CUF 4 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tercer puesto

Fecha Enfrentamiento Sede 18 de julio Perdedor del Partido SF 1 vs. Perdedor del Partido SF 2 Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Final