Los goles que llevan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sin contar los penales

Aunque se encuentran en la recta final de sus increíbles trayectorias, la eterna disputa por la supremacía entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúa en boga de todos dentro del planeta fútbol.

Es que semejante rivalidad deportiva se traduce no sólo en sus logros colectivos en clubes y selecciones; también, como era lógico, en sus gestas individuales. De hecho, el astro portugués es el máximo goleador de la historia, según FIFA, cortesía 953 anotaciones en partidos oficiales, mientras que el campeón del mundo con Argentina le sigue en el citado ranking, producto de 895.

Cristiano Ronaldo también hizo goles con la Juventus | Andrea Staccioli/GettyImages

De igual forma, Cristiano y Leo han tenido un impacto significativo en sus equipos nacionales, ocupando los dos primeros lugares en la lista vitalicia de goleo, ya que el actual jugador del Al Nassr y antigua figura del Sporting Clube, Manchester United, Real Madrid y Juventus, ha perforado las redes en 143 ocasiones con Portugal, en tanto que el capitán del Inter Miami; ex referente del Barcelona y otrora mediapunta del PSG, lo ha hecho en 115 oportunidades para La Albiceleste.

Asimismo, cuando se trata de un renglón tan particular, y a veces polémico, como los penales, la historia tampoco varía mucho, dado que El Bicho posee 179 conquistas de ese tipo, pero ha fallado 35 veces, dejando una efectividad del 83%. En contraste, La Pulga ha completado 114 dianas desde los 11 metros, errando 32, por lo que su eficacia baja al 78%.

Messi le marcó un buen gol a México en el pasado Mundial de la FIFA | Dan Mullan/GettyImages

Por consiguiente, en el hipotético e irreal escenario en el cual los goles de penaltis no se tomaran en cuenta para las estadísticas del balompié (sólo no cuentan los de la tanda, una vez culminado un encuentro), la lucha por la cima anotadora cambiaría de dueño, momentáneo. En efecto, Ronaldo cosecha 774 dianas de por vida sin penales, al tiempo que Messi alcanza las 781.

Al margen del valor que cada uno pueda otorgar a este matiz, queda claro que mientras El Bicho y La Pulga se mantengan activos, sus prestaciones continuarán siendo evaluadas con admiración, y también con lupa. En consecuencia, la pregunta sobre quién es el mejor goleador de todos los tiempos puede no tener una respuesta definitiva.

Jugador Goles totales (de penal) Penaltis lanzados Goles sin penales Cristiano Ronaldo 953 (179) 214 774 Lionel Messi 895 (114) 146 781

