El futbolista clave que pierde Arbeloa para la vuelta con el Manchester City

El Real Madrid consiguió una buena ventaja este miércoles ganándole al Manchester City por 3-0 con un inolvidable hattrick de Federico Valverde en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League, pero sabe que no puede confiarse en la vuelta por el poderoso equipo que tienen adelante.

Para el duelo contra los de Guardiola en el Etihad, Álvaro Arbeloa sabe que no podrá contar con varios futbolistas: Ferland Mendy se lesionó en la ida y Kylian Mbappé no llegaría en condiciones por su tratamiento en la rodilla. A esta lista, se le suma Jude Bellingham, que fue descartado para el compromiso de copa.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El talentoso internacional inglés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda el primero de febrero, cuando el Real Madrid se enfentó al Rayo Vallecano por LaLiga en el Bernabéu. Inicialmente se estimó un mes de baja, pero la recuperación ha sido más lenta de lo previsto. El Mundial 2026 con los Tres Leones, sin dudas, es uno de los objetivos de su carrera y buscará llegar sano a esa competencia.

En lo que va de la temporada, el ex Borussia Dortmund y Birmingham lleva jugados 28 partidos entre todas las competencias, con 6 goles y 4 asistencias en su registro personal. En el acumulado con la camiseta del Real Madrid cuenta con 128 apariciones, 44 goles y 32 asistencias, con una UEFA Champions League, una Liga y una Supercopa de España en su haber, entre otras.

El Real Madrid está segundo en LaLiga, a cuatro puntos del FC Barcelona, y buscará ganarle al Elche para meterle presión al equipo dirigido por Hansi Flick. En la competencia continental intentará revalidar el buen resultado conseguido en la ida para meterse en cuartos de final, donde lo esperará, salvo una catástrofe sin precedentes, el temible Bayern Múnich de Vincent Kompany (le ganó la ida 6-1 al Atalanta en Bérgamo).

