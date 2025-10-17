El futbolista del Real Madrid que es baja de última hora ante el Getafe

El Real Madrid afronta un nuevo contratiempo a pocos días de su regreso a LaLiga tras el parón internacional, recordando que recibirá al Getafe este domingo.

Según el diario AS, Dani Ceballos sufrió unas molestias musculares durante un partidillo de entrenamiento ante el Castilla, el pasado fin de semana, motivo por el cual no se ha ejercitado en las últimas jornadas, lo que ha encendido las alarmas en Valdebebas.

Aunque el Madrid no ha emitido un parte médico oficial, Ceballos padece una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que lo dejará fuera del citado compromiso versus el Geta. Eso sí, la cadena COPE acotó que la previsión de los merengues es que el centrocampista sevillano pueda recuperarse a tiempo para el duelo de Champions League contra la Juventus, el próximo miércoles.

Asimismo, el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso confía en que el experimentado volante esté totalmente disponible para el Clásico frente al FC Barcelona, el 26 de octubre también en el Santiago Bernabéu; un partido que podría ser determinante en la lucha por el liderato de LaLiga.

¿Qué lesionado del Madrid volvería contra el Getafe?

En contraste con la noticia de Ceballos, el Real Madrid recibió vivió una gran novedad en el entrenamiento del viernes, donde Kylian Mbappé completó la sesión con total normalidad.

De ese modo, el estelar delantero francés, quien había sufrido molestias en el tobillo derecho durante el último encuentro liguero, y en el único que disputó con su selección en la doble fecha de Eliminatorias, no mostró signos de dolor y estará listo para enfrentarse al Getafe.

Por otra parte los defensas Dani Carvajal, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger continúan con sus respectivos procesos de recuperación, aunque ninguno de ellos tiene aún una fecha definida para recibir el alta médica, ni para reincorporarse al trabajo competitivo.

