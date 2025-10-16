Las polémicas declaraciones de un futbolista del Real Madrid sobre el partido del FC Barcelona en Miami

El Real Madrid no desaprovecha ninguna ocasión para criticar hechos que, a su juicio, le perjudican deportivamente. Y el partido liguero que protagonizarán el 20 de diciembre en Miami el Villarreal y el FC Barcelona es una prueba de ello

De hecho, Dani Ceballos fue sorprendido por las cámaras de El Chiringuito de Jugones a su llegada al Movistar Arena, donde acudió a presenciar un encuentro de Euroliga del conjunto merengue en su sección de baloncesto. Allí, el citado medio de comunicación no falló en interrogar al centrocampista madridista sobre el polémico duelo en Estados Unidos, a lo que éste respondió inicialmente con ironía: “Justo lo estaba hablando ahora con mi novia”.

Sin embargo y tras la insistencia de la periodista del mediático programa, Ceballos no se mordió la lengua y habló abiertamente: “Está claro que adulteran la competición”.

Las declaraciones del sevillano reflejan el malestar existente en el entorno del Real Madrid, pues en dicho club consideran que el Barcelona saldría beneficiado al evitar su visita a La Cerámica, estadio del Villarreal, el cual tradicionalmente se hace complicado para los grandes equipos. Al mismo tiempo, de accionar en Miami es probable que los azulgranas se sientan como locales, ya que poseen una importante cantidad de aficionados en todo el estado Florida.

Asimismo, la tensión ha aumentado tras el plantón sufrido por los capitanes del Submarino Amarillo y los culés, a una reunión convocada por LaLiga. Según informó Sport, el cónclave tenía de objetivo único escuchar la postura de los futbolistas y debatir sobre los aspectos deportivos y logísticos del desplazamiento a Estados Unidos; no obstante, ni los representantes de la patronal ni directivos de las dos escuadras comparecieron, en un gesto que, evidentemente, no gustó a los jugadores de ambas entidades.

La disputa por el Villarreal vs Barcelona en Miami no sólo ha abierto un debate sobre la globalización del fútbol español; también ha encendido los ánimos entre los grandes clubes, con el Madrid liderando las críticas ante lo que considera una decisión que compromete la "transparencia" de la competición.

