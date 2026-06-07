El futbolista descartado por el Real Madrid que ahora está en la mira de Mourinho

Tras una temporada donde no hubo éxitos, el Real Madrid tratará de mejorar su imagen de cara a la siguiente campaña. De entrada, el timonel que ha sido elegido, a falta del anuncio oficial, es el portugués José Mourinho, que viviría una nueva etapa en la Casa Blanca, el cual ya habría pedido algunos fichajes para poder darle forma a su nuevo proyecto.

¡Solicitud de Mou! 😮



Bernardo Silva sería uno de los nombres en la lista de peticiones de José Mourinho si termina regresando al banquillo del Real Madrid, según reportó As. pic.twitter.com/HL1RhFqvuJ — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 7, 2026

Hay varios elementos que no entran en planes de los merengues, pero así como habría bajas se esperan varias altas, entre ellas se menciona el arribo del defensa francés Ibrahima Kanoté (Liverpool) y del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries (Inter de Milán), pero habría más en la lista de peticiones del timonel.



Uno de los hombres que más miradas atrae en el presente mercado de fichajes es el portugués Bernardo Silva, quien cortó su vínculo con el Manchester City de Inglaterra para buscar nuevos aires. Y aunque al inicio el mediocampista fue ofrecido al Real Madrid, este no interesó, pero ahora que The Special One está por tomas las rienda, los blancos buscarían el fichaje a petición suya, sin embargo, no será sencillo porque actuamente el Barcelona y el Atlético de Madrid son los que están en la puja para llevarlo a sus filas, incluso ya mandaron sus ofertas.



El agente del seleccionado de Portugal, Jorge Mendes, sigue barajeando diferentes propuestas, mas ha decidido abrir un paréntesis en estos instantes, no obstante, desde el Barça sigue existiendo optimismo en que podrán ver al ex Citizen jugando de local en el Spotify Camp Nou.

🚨 Bernardo Silva: “Barcelona is one of the options but I’ve NOT made any final decision yet”.



“There are many options and I have respect for all interested clubs”.



“In the end I'm going to try to find a team where they want me, where I feel they really love me. That is very… pic.twitter.com/wyrokh1O7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

Sobre el tema, el internacional lusitano reconoció que ha recibido muchas ofertas, aunque todavía no decide cuál será su destino, ya que tiene un fuerte respeto por todos aquellos clubes que se le han acercado, esperando hacer la decisión correcta eligiendo un proyecto donde pueda ser pieza clave.



“La verdad es que tengo muchas opciones, pero no he tomado una decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión. Tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final, voy a intentar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo van a saber”, comunicó el ganador de la Champions League con el Manchester City.



Por último, el periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, comentó que se puso en contacto con Jorge Mendes, quien le aseguró que su cliente decidirá su nuevo futuro hasta que concluya el Mundial 2026.