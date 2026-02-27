El futbolista mejor pagado por año desde el 2012

Los futbolistas ganan desorbitantes cantidades de dinero por el simple hecho de hacer lo que más les gusta, pero a eso hay que sumarle que varias veces pueden incrementar, duplicar o triplicar sus ganancias gracias al tema de los patrocinios, la publicidad, entre otros tantos factores.



Sobre este tema, la revista Forbes reveló cuál ha sido el mejor futbolista pagado desde el 2012, aunque no hay grandes sorpresas en el listado, ya que dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos han dominado ese rubro: el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.



Aquí te dejamos al mejor pagado y la cantidad que se ha llevado por año:

1. 2012 – David Beckham – 46 mdd

David Beckham | ROBYN BECK/GettyImages

El futbolista británico ha sabido cómo desenvolverse en los negocios desde que dejó las canchas en el 2013.



En el 2012, el mundialista inglés aún militaba en El Galaxy de Los Ángeles, siendo aquel que dio inicio a la costumbre de ver caras internacionales en la competencia norteamericana.



El Spice Boy ayudó a los Galácticos a ganar la Conference Cup y la MLS Cup en ese año.

2. 2013 – David Beckham – 47.2 mdd

David Beckham y sus hijos | John Berry/GettyImages

De nueva cuenta el internacional con Inglaterra fue el mejor pagado del mundo del fútbol.



A diferencia de un año antes, el mediocampista tuvo un último baile en Europa porque se puso a las órdenes del PSG de Francia para añadir un último título a su currículum, la Ligue 1. Posteriormente, colgó los botines.

3. 2014 – Cristiano Ronaldo – 80 mdd

Cristiano Ronaldo | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Por primera vez, el portugués se erigió como el futbolista mejor pagado del mundo con sus 80 millones de dólares.



El Bicho ha sido un sinónimo de ganancias porque siempre ha dado de qué hablar a través de las ventas de playeras y comerciales, entre otras cosas.



En aquel año, el delantero ya militaba en el Real Madrid de España, firmando una gran temporada al hacerse de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, sin olvidar que alzó su tercer Balón de Oro.

4. 2015 – Cristiano Ronaldo – 79.6 mdd

Cristiano Ronaldo | Antonio Villalba/GettyImages

Fue poca la baja de ganancia que tuvo El Comandante, ya que estuvo a nada de volver a estar cerca de los 80 mdd.



Si en el 2014 logró una gran cantidad de copas, el 2015 estuvo lejos de ser un gran año porque no logró levantar ningún título a nivel colectivo, pero sí se hizo con la Bota de Oro y los reconocimientos a Máximo Goleador de la Champions y Máximo Goleador de LaLiga.

5. 2016 – Cristiano Ronaldo – 88 mdd

Cristiano Ronaldo | NurPhoto/GettyImages

Sin embargo, un año después, otra vez el lusitano lideró la lista, superando lo ganado en el 2014.



Si bien no consiguió consagrarse como campeón en la liga local con el Real Madrid, sí conquistó el Mundial de Clubes, aparte por primera vez la selección de Portugal presumió el haber ganado la Eurocopa.



A la vez, recibió otro Balón de Oro, volvió a ser el máximo goleador de la Champions y se le entregó el Premio The Best FIFA.

6. 2017 – Cristiano Ronaldo – 93 mdd

Cristiano Ronaldo | GIUSEPPE CACACE/GettyImages

Esto ya parece disco rayado, pero así está la cosa, el portugués vende y vaya que vende, no por nada es un fenómeno a nivel global.



Una vez más el ex del Sporting Lisboa logró superar la marca impuesta un año antes. No es extraño ver que las ganancias fueron en crecimiento porque firmó otra gran campaña con los merengues: LaLiga, la Supercopa de España, la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.



Sumado a ello, en el 2017 ganó su último Balón de Oro para arribar a cinco trofeos y una vez más fue el mayor goleador de la Champions, así como el acreedor al Premio The Best FIFA.

7. 2018 – Lionel Messi – 111 mdd

Lionel Messi | LLUIS GENE/GettyImages

Por primera vez Cristiano Ronaldo dejó de ser el mejor pagado siendo superado por su eterno rival. La rivalidad de los dos no sólo se quedó en el tema deportivo sino también en el económico.



Junto al Barcelona de España, La Pulga logró adjudicarse LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, siendo el Pichichi y el merecedor de la Bota de Oro.

8. 2019 – Lionel Messi – 127 mdd

Lionel Messi | Anadolu/GettyImages

Tal como lo hiciera su más grande rival, el campeón olímpico superó las ganancias que tuvo un año antes, demostrando que también es otro fenómeno a nivel mundial con respecto a la mercadotecnia.



En España presumió el bicampeonato de LaLiga y el Pichichi, pero a nivel internacional se hizo de su sexto Balón de Oro y su sexta Bota de Oro, junto al Premio The Best FIFA.

9. 2020 – Cristiano Ronaldo – 105 mdd

Cristiano Ronaldo | Andrea Staccioli/GettyImages

El portugués volvió a la cima dos años después, pero sin poder superar las ganancias obtenidas por el argentino en el 2018 y 2019, aunque sí superando la barrera de los cien mdd.



Mr. Champions dejó atrás al Real Madrid para defender la causa de la Juventus de Italia, añadiendo a sus vitrinas una Serie A y una Supercopa.



Sin embargo, ya no hubo logros trascendentes como en años pasados, ya que fue en el 2019 cuando celebró la Nations League con Portugal.

10. 2021 – Lionel Messi – 130 mdd

Lionel Messi | NurPhoto/GettyImages

La Pulga volvió al ruedo y seguro hizo enfadar al Comandante al ver que superó lo obtenido en los últimos tres años.



Este fue el último año del rosarino con el Barça, despidiéndose con una Copa del Rey y con un último Pichichi.



Por otro lado, a nivel selección, por fin el cinco veces mundialista llevó a su país a la gloria al obtener la Copa América, llevándose el Balón de Oro de la competencia.

11. 2022 – Lionel Messi – 130 mdd

Lionel Messi | FRANCK FIFE/GettyImages

El argentino no pudo superar lo ganado un año antes, manteniéndose igual.



El Mesías ahora portaba la playera del PSG de Francia, conquistando la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, pero lo más trascendente fue que vivió otro gran año a nivel selección nacional.



Qatar 2022 vio como por fin Messi lograba el sueño que siempre había anhelado, ser campeón del mundo, recibiendo el Balón de Oro del certamen, aparte ganaron otro trofeo al llevarse la Finalissima contra Italia.



Finalmente, se le otorgó su segundo Premio The Best FIFA.

12. 2023 – Cristiano Ronaldo – 136 mdd

Cristiano Ronaldo | Soccrates Images/GettyImages

A pesar de que su histórico rival se pudo erigir como campeón del mundo, eso no evitó que el lusitano pudiera ser otra vez el mejor pagado del deporte del fútbol.



Esta vez, El Bicho sí pudo dejar atrás las marcas impuestas por Messi para dar a entender que ningún otro futbolista puede vender como él.



Aun cuando no ha podido celebrar títulos con el Al-Nassr de Arabia Saudita, ese año terminó como el Máximo Goleador del Campeonato de Clubes Árabes.

13. 2024 – Cristiano Ronaldo – 260 mdd

Cristiano Ronaldo | Anadolu/GettyImages

Increíblemente, el cinco veces mundialista incrementó en demasía sus ganancias, aun cuando para muchos ya dejó de ser el mejor del mundo.



De nueva cuenta no pudo darle alegrías a los Caballeros de Najd, pero a nivel individual recibió el Premio Globe Soccer a Máximo Goleador de todos los tiempos y al Mejor Jugador de Oriente Medio y un Trofeo Quinas de Platina.

14. 2025 – Cristiano Ronaldo – 275 mdd

Cristiano Ronaldo | Alexandra Fechete/MB Media/GettyImages

La lista la cierra el mismo jugador del Al-Nassr, con una cifra también muy superior a los años anteriores.



Puede que esté lejos del mejor fútbol de Europa, pero él solo sigue vendiendo gracias a sus logros individuales y los reflectores no dejan de estar encima cada que hace alguna hazaña.



El año pasado se consagró como Máximo Goleador de la Liga Profesional Saudí y cada vez está más cerca de llegar a la increíble cantidad de mil anotaciones, pues lleva 965. Finalmente, con Portugal logró una nueva copa de la Nations League.

