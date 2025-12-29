Guardiola revela el jugador al que hubiera soñado entrenar

Pep Guardiola continúa agrandando su leyenda en los banquillos del fútbol mundial. En apenas 16 temporadas y media como entrenador principal (completará la número 17 durante el primer semestre de 2026), el catalán ya se ha convertido en el segundo con más títulos oficiales en la historia, cortesía de 39; un logro que confirma que su admirada filosofía basada en la posesión, el juego ofensivo y la presión alta es tan estética como eficaz.

Asimismo, quien también fuera centrocampista y capitán del Barcelona ha tenido bajo su mando a algunas de las mayores luminarias del balompié moderno, pues Lionel Messi, Thierry Henry, Arjen Robben, Robert Lewandowski y Kevin De Bruyne, entre otros, avalan lo dicho, así como actuales referentes del calibre del insaciable goleador Erling Braut Haaland.

Sin embargo, existe un nombre ilustre que nunca resultó dirigido por Guardiola y que el propio preparador ha reconocido públicamente que le hubiese gustado entrenar. “Neymar”, afirmó sin rodeos Pep, en una entrevista concedida a la web oficial del Manchester City, despejando cualquier duda sobre su admiración por el atacante brasileño.

Guardiola y Neymar nunca coincidieron en el Barcelona | ullstein bild/GettyImages

Claro que la historia pudo haber sido muy distinta si el antiguo DT del Barça, entonces empezando su etapa en el Bayern Múnich, hubiera convencido al paulista en 2013, justo cuando este último debía decidir dónde aterrizar en Europa, siendo los azulgranas y el Real Madrid los que más pugnaban por su incorporación. Finalmente Ney eligió la Ciudad Condal, apenas un año después de que Pep abandonara al mencionado club.

En términos generales, Josep Guardiola conquistó 14 títulos en sólo cuatro ejercicios al frente de la oncena blaugrana, mientras que Neymar Jr. festejó 10 conquistas colectivas, también en cuatro campañas en el Camp Nou, incluyendo la última Champions League ganada por los culés, en 2015. Un cruce de caminos que nunca llegó a concretarse, pero que sigue alimentando uno de los grandes “qué hubiera pasado si” de la actualidad.