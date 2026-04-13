El futbolista que el Real Madrid planea vender para recuperar a Endrick

El Real Madrid está arrancando lentamente con su proceso de rearmado de cara a la próxima campaña y una de las piezas con las que intentará contar en la 2026/27 es Endrick, que renació en el Olympique Lyon de Francia.

Tras tener pocas oportunidades en la Casa Blanca, y no aprovechar esas pocas, el extremo brasileño formado en el Palmeiras se marchó a préstamo al club francés para intentar relanzar su carrera a la corta edad de 19 años, con toda una vida por delante.

En Lyon encontró un club que lo recibió con los brazos abiertos y le brindó las chances para demostrar su valía, algo que hizo con creces: en lo que va de la temporada lleva 16 encuentros, con seis tantos anotados y misma cantidad de asistencias.

Olympique Lyonnais v FC Lorient - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para que el talentoso brasileño pueda ocupar un lugar en la próxima plantilla, el Real Madrid tendría definido, según The Athletic, deshacerse de Gonzalo García. No aceptarían ninguna oferta por Endrick en este mercado de fichajes e intentarían enviar al canterano, que renovó hasta 2030, a otra institución ya sea en calidad de cedido o en una transferencia permanente.

García explotó de la mano de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes 2025, donde fue una de las principales figuras del Merengue en la competencia que se disputó en Estados Unidos: anotó cuatro tantos en seis partidos. En la actual campaña lleva 33 encuentros disputados, 12 de ellos como titular, y seis goles marcados.

Para la tranquilidad de García, su futuro podría no estar 100% desligado de la Casa Blanca, ya que se planificaría venderlo en un valor bajo y con una cláusula de recompra tal como sucedió con futbolistas como Nico Paz, Jacobo Ramón y Chema Andrés. Los primeros dos son importantes en el Como 1907 de la Serie A, mientras que el último viste la camiseta del Stuttgart.

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