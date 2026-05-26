El futbolista que podría ser la gran sorpresa de Javier Aguirre en la lista final para el Mundial 2026

A pocos días de que México defina su lista definitiva para la Copa del Mundo, un nombre que parecía sin opciones comienza a ganar fuerza dentro del entorno de la selección mexicana. Se trata de Jesús Alejandro Gómez, defensor de los Xolos de Tijuana, quien podría convertirse en la gran sorpresa de Javier Aguirre en las siguientes horas.

El zaguero de 24 años llegó a la concentración del 'Tri' en calidad de sparring, una condición reservada para futbolistas que apoyan los entrenamientos y sirven como piezas para completar las sesiones diarias. Sin embargo, el zaguero pasó de ser personal de apoyo a tener opciones realistas de colarse al Mundial.

🚨¡INCREÍBLE!🚨



Alejandro Gómez sería la SORPRESA en la lista de México para el Mundial. 🇲🇽



➡️ En la mente de Javier Aguirre, por ahora estaría el darle una oportunidad al joven defensa.



💣 El defensa de Xolos fue llamado desde el inicio de la convocatoria el pasado 6 de mayo… pic.twitter.com/jwDhuSrXcJ — MedioTiempo (@mediotiempo) May 25, 2026

Prensa cercana al proceso afirma que Gómez ha dejado mejores sensaciones de las esperadas durante las prácticas. Su desempeño diario, capacidad para competir físicamente y comprensión táctica habrían llamado la atención del cuerpo técnico encabezado por Aguirre y respaldado por Rafael Márquez.

Algo que eleva todavía más las opciones de ver a Alejandro en la Copa del Mundo, fue los sucedido con el resto de los sparrings. Cada uno de ellos fue liberado luego del duelo amistoso en contra de Ghana. Sólo Gómez se mantiene aún con el grupo y esto fue decisión total del propio Aguirre.

Mexico v Ghana - International Friendly | Hector Vivas/GettyImages

Dentro de la estructura del plantel, Gómez aparece como una opción única para reforzar el perfl zurdo de la defensa central. En caso de concretarse su inclusión, su rol sería de segundo central izquierdo dentro de la lista definitiva, siendo así una alternativa natural para relevar a Johan Vásquez titular intocable.

Si bien la decisión final todavía no ha sido anunciada oficialmente, la estancia de Jesús Alejandro Gómez con el grupo alimenta el ruido sobre una posible convocatoria inesperada. De ser así, pasaría de ser un invitado para apoyar los entrenamientos a formar parte del plantel que jugará el Mundial en casa.