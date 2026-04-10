El futbolista que rechazó ser parte de la selección mexicana para el Mundial 2026
A dos meses del inicio de la Copa del Mundo, se entiende que los seleccionadores deben tener definido a la parte de sus respectivos grupos para encarar el Mundial. Uno de ellos debe ser Javier Aguirre, pues el mandamás de la selección mexicana será el primer en entrar en actividad dentro de la justa mundialista.
En el camino, el entrenador ha perdido piezas que parecían fijas dentro de sus planes. Algunos de ellos por lesión, otros por bajas de nivel pronunciadas. Sin embargo, dentro del grupo hay un caso particular de un hombre que estaba firmado dentro de la lista final y que decidió bajarse del Mundial por decisión propia.
Se trata de Hirving Lozano. El extremo decidió dar un paso al costado del 'Tri' luego de una charla con Javier Aguirre. El entrenador fue claro con el aún jugador del San Diego FC: su nombre está fijo dentro de la lista de los 26 finales para el Mundial, sin embargo, tendría que tener actividad para respaldar ese llamado.
Esa charla se dio en medio del caos de Lozano con el club de la MLS. El cuadro de California ya había declarado que Lozano no tendría rodaje en la temporada por temas disciplinarios. Sin embargo, el club mostró apertura para darle salida con el fin de no afectar su búsqueda del Mundial.
En la misma charla, Lozano le dio un "no" a Aguirre. El jugador aceptaba el hecho de quedarse fuera del Mundial, manteniendo en cambio su sitio dentro del San Diego FC, en el entendido que esto representa seguir percibiendo su enorme salarial de más de 7 millones de dólares al año.
Hoy Lozano está apartado, sin actividad en su equipo, sin opciones de Copa del Mundo, pero con un ingreso superlativo y un estilo de vida cómodo.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.