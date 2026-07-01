El futuro de Barcola está en la mira de la Premier League

Bradley Barcola, delantero francés del Paris Saint-Germain, despertó el interés de dos clubes grandes de la Premier League, que buscan reforzar sus bandas de cara a la próxima temporada 2026/27.

Por un lado, el Liverpool lo considera una de sus principales alternativas para potenciar el ataque y, a su vez, el Arsenal de Mikel Arteta también lo tiene en carpeta como opción si no logra concretar otros objetivos prioritarios de mercado. Aun así, ninguno de los clubes ingleses presentó una oferta formal que satisfaga las exigencias del conjunto parisino.

🚨 Bradley Barcola’s future, not decided yet as new deal talks have been on stand-by for one year.



Liverpool are very keen and Arsenal have his name on list as alternative to top target Rogers.



PSG could let him go but only in case of big proposal.



🎥 https://t.co/cBTE2ezZfB pic.twitter.com/L4bfX7rtZm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

El PSG no quiere desprenderse de una de sus figuras

En París consideran a Barcola una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Luis Enrique; el extremo tiene contrato vigente hasta 2028 y las conversaciones para una posible renovación permanecen estancadas desde hace aproximadamente un año, una situación que alimentó los rumores sobre su futuro.

De igual manera, el PSG no tiene intención de facilitar su salida y la directiva solo aceptaría abrir negociaciones si recibe una propuesta de un valor excepcional, muy por encima de los parámetros habituales del mercado y de la valoración actual del internacional francés.

La estrategia del club parisino es fijar una valoración cercana a los 135 millones de euros para desincentivar cualquier intento de fichaje. Esa cifra convierte a Barcola en uno de los futbolistas más cotizados de Europa y representa un importante obstáculo incluso para equipos con gran poder económico como el Liverpool o el Arsenal.

FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWE | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

El PSG entiende que no necesita vender y que la duración del contrato le permite negociar desde una mejor posición.

Aún así, según trascendió, Barcola consideraría un cambio de aire tras una temporada en la que no logró afianzarse como titular indiscutido en los encuentros más importantes del conjunto francés. Aunque disputó 21 partidos como titular en la Ligue 1 y 16 en la UEFA Champions League durante la última campaña, su suplencia en la final del máximo torneo europeo habría marcado un punto de inflexión y habría incrementado las dudas sobre su continuidad en el Parque de los Príncipes.

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