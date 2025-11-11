¿El futuro de Brian Gutiérrez está en la Liga MX?

El mercado de la MLS se ha convertido en uno cada más común para los clubes de la Liga MX. Años atrás se solía firmar a jugadores extranjeros de alto nivel dentro de Estados Unidos, sin embargo, de un tiempo a la fecha es cada vez más común que los equipos apuesten por piezas de ascendencia mexicano dentro de este fútbol.

Uno de los nombres que recién se ha posicionado dentro de la lista es el de Brian Gutiérrez. Cierto es que equipos mexicanos estaban a la caza de su fichaje de años atrás, sin embargo, todo indica que al día de hoy las condiciones se acomodan para que el movimiento se dé en el corto plazo.

Brian ha tramitado su pasaporte mexicano días atrás. Si bien se informaba que la meta del jugador de Chicago Fire giraba en torno a un futuro dentro de la selección mexicano, todo indica que el creador de juego de la misma forma se está abriendo paso para arribar a la Liga MX.

Brian entiende que una forma de llegar al Tri de forma más sencilla es militando dentro de la Liga MX. Siendo el caso, el jugador abre la puerta a un traspaso en el invierno. Al tramitar su pasaporte mexicano, el jugador podría arribar al cualquier equipo del país sin necesidad de ocupar una plaza de no formado en México.

El equipo con el que más se le ha vinculado a Gutiérrez es con Chivas. De hecho, en el pasado invierno el rebaño firmó a un jugador en condiciones similares en la figura de Richard Ledezma. Claro está que este último llegó desde el PSV, no de la MLS.

Otros dos equipos que en su momento sondearon el fichaje de Brian fueron el América y Cruz Azul sin necesariamente llegar más allá de un interés.