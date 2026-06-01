El futuro directivo de Cruz Azul queda definido para los siguientes años

El futuro de la estructura directiva de Cruz Azul fue definido. Víctor Velázquez continuará al frente de la Cooperativa Cruz Azul tras confirmarse un nuevo periodo de gestión por cinco años más. La decisión también garantiza estabilidad en la administración del equipo y prolonga un proyecto que ha entregado resultados de poder luego de años dolosos.

La continuidad de Velázquez representa un mensaje de confianza hacia el trabajo realizado desde su llegada como reemplazo de Guillermo Álvarez. El directivo tomó a la empresa y por ende al equipo de fútbol en una etapa de división. Con trabajo inmediato, Víctor ofreció unión y esclareció los caminos dentro y fuera de la cancha.

🚨🚂 OFICIAL. Victor Velázquez continúa como Presidente del Club de Futbol Cruz Azul por 5 años más. pic.twitter.com/P2Wx6SMnjH — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 31, 2026

Al mantenerse como presidente de la Cooperativa, todo indica que también seguirá siendo la figura principal detrás de las decisiones del Club de Futbol Cruz Azul durante el próximo lustro. Esto no es menor en favor del equipo, pues la presencia de Velázquez ha significado un antes y un después para el mismo.

Los números en cuanto a logros respaldan buena parte de la valoración positiva que existe sobre Víctor. Durante los últimos cinco años, Cruz Azul se ha hecho con dos títulos de Liga MX. Esto no es poca cosa, pues hasta antes del arribo del directivo, el equipo sufrió una sequía local de 23 años.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La obtención de tales copas permitió transformar la percepción deportiva del club y fortalecer la confianz de la afición en el equipo. Además, la directiva ha logrado mantener competitividad constante en los torneos locales, llegando a seis de las últimas seis semifinales de la Liga MX.

Adicional, fue durante la gestión del ingeniero donde Cruz Azul recuperó el título de la CONCACAF luego de nueve años de sequía. Esto, también ha dado el boleto a los de La Noria para el nuevo Mundial de Clubes.