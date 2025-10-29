El gesto en redes sociales de Dani Carvajal hacia Lamine Yamal

Tras la polémica del Clásico del 26 de octubre de 2025, donde Dani Carvajal y Lamine Yamal protagonizaron un cruce tenso al final del partido, ambos jugadores se dejaron de seguir mutuamente en Instagram poco después del encuentro.



Recordemos que el jugado culé había tenido mucha actividad en redes sociales previo al encuentro y, una vez concluido el partido, el capitán merengue le realizó un gesto criticándole que había "hablado mucho".

Sin embargo, este miércooles 29 de octubre, el capitán del Real Madrid, Carvajal, ha vuelto a seguir a Lamine Yamal en la red social, según varias actualizaciones en tiempo real en X de cuentas especializadas en fútbol.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Dani Carvajal follows Lamine Yamal again on Instagram after unfollowing him in the past days.



Lamine Yamal has not yet followed Carvajal back. pic.twitter.com/dpGMDvL4Ro — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 29, 2025

Por el momento, la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, no ha devuelto el gesto, lo que mantiene un leve matiz de tensión. Pero el gesto de Carvajal parece ser un intento de reconciliación, especialmente considerando que son compañeros en la selección española y hay un Mundial en el horizonte.

La Federación Española ha minimizado el incidente, afirmando que no afectará al grupo. España es considerada por el grueso del mundo del fútbol como la gran candidata a campeona en 2026. Sin embargo, no se puede ocultar que esto roces generan cierto morbo en torno a 'La Roja'.

Existe cierto ruido en torno a la forma en la que Dani llevó la situación. Si bien, se afirma que las declaraciones de Lamine estuvieron fuera de sitio, se entiende que el veterano del Madrid pudo encarar el hecho de otra forma, partiendo primero desde la privacidad y no hacerlo a mitad del campo.

Dani y Lamine no estarán juntos por un lapso de tiempo considerable. Ante la lesión del hombre del Real Madrid, no será parte de la lista de la selección de España para la fecha FIFA de noviembre.

¿Habrá paz entre las dos estrellas españolas?