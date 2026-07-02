El gigante de Europa que no va más por el fichaje de Gilberto Mora

Tras su enorme Copa del Mundo, el mercado de Gilberto Mora comienza a definirse y uno de los gigantes del fútbol europeo ha decidido dar un paso al costado. El Manchester United ya no competirá por el fichaje de la joya mexicana.

Si bien es cierto que el jugador está en la mira del club de la Premier League de varios meses atrás, parece que el cuadro del United prefiere no ir con mucha más fuerza por el media punta que se está robando el foco durante el Mundial.

🚨 Manchester United have decided to pull out of the race to sign Mexican wonderkid Gilberto Mora.



United monitored the 17-year-old for six months and continued scouting him during the World Cup, but have decided against entering a bidding war.



Manchester City, Chelsea, Real… pic.twitter.com/l7xC6yhIvy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 1, 2026

El cuadro inglés siguió de cerca la evolución del futbolista durante varios meses. Sus visores monitorearon constantemente el crecimiento del mexicano y también aprovecharon la Copa del Mundo para realizar un seguimiento más detallado. Los reportes de hecho fueron positivos.

¿Entonces porqué el cuadro de Manchester se retira de esta carrera? La razón tiene que ver con la competencia que se han de encontrar en el camino. Todos los factores están puesto para que Mora tengan lluvia de ofertas en el verano y el United no quiere ser parte de una batalla larga y tediosa por el aún menor de edad.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

La postura del club llama con fuerza la atención. El precio de salida no representa un obstáculo para una institución como el Manchester United. Se estima que los Xolos de Tijuana darán salida a su perla por una cifra alrededor de los 30 millones de euros, una cantidad que el cuadro inglés puede pagar con los ojos cerrados.

La decisión tampoco significa que el club inglés dude del nivel del joven talento mexicano. Todo lo contrario. En el United existe reconocimiento hacia su capacidad técnica, personalidad y futuro, cualidades que explican por qué tiene exceso de pretendientes. Es sencillo, en el equipo han optado por enfocarse en batallas más ganables.