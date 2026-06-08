El gigante de Italia que toca a la puerta de Emiliano Martínez

Para nadie es un secreto que a nivel interno de la Juventus se traza un renovación de plantilla luego de un año de horror para el club. El gigante de la Serie A no sólo no fue capaz de ganar un sólo título dentro o fuera de Italia, sino que además se han quedado fuera de la próxima Champions League.

Está claro que si el equipo quiere salir de la crisis deportiva en la que se encuentra inmerso, deben hacer fuerte el plantel a toda costa. Una de las prioridades es la firma de un portero de la élite. Siendo el caso, en las más recientes horas se ha puesto sobre la mesa el nombre del vigente campeón del mundo.

🚨⚪️⚫️ Juventus want Dibu Martínez as priority target for GK position after Alisson deal off.



Talks have started to ask about price and contract details, high salary but Juve keen to explore move.



Another option remains Spurs GK Vicario.



🎥 https://t.co/8Y1Kyyqman pic.twitter.com/WIuw4wXlvH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

De acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano, la gerencia de la Juventus ha llamado al mejor de Martínez para sondear condiciones de cara al verano. Tal interés surge de las complicaciones que ha encontrado el club por quien durante semanas fue el objetivo prioridad: Alisson Becker.

El movimiento recién está en su etapa inicial. El club primero desea saber si el seleccionado de Argentina tiene interés en el movimiento. En caso de que la respuesta sea positiva, entonces los de Turín llamarán a la gerencia del Aston Villa para avanzar por el fichaje del 'Dibu'.

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

No será del todo sencillo que el jugador acepte el cambio. Si bien es cierto que el año pasado el propio Martínez buscaba su traspaso, hoy el escenario ha cambiado. El Aston Villa ha retornado a la Champions League, mientras que la Juventus brillará por su ausencia, un factor que puede ser clave en la decisión final.

Los de Turín tendrán que ser muy persuasivos para convencer a Emiliano. Habrá que seducirle en lo deportivo, familiar y financiero para obtener un "sí" en los siguientes días.