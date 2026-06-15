El goleador que se lleva la atención de Guillermo Almada

El tiempo de Guillermo Almada al frente del América ha comenzado. El técnico charrúa fue elegido por la dirección deportiva del club para tomar la plaza que ha dejado André Jardine. La meta es regresar a los de la capital del país por el camino del triunfalismo, algo que se ha perdido en tiempos recientes.

Esto no será necesariamente sencillo. El plantel no luce con la misma fuerza de tiempo atrás. Siendo el caso, en el nido urge la llegada de fichajes de calidad que puedan elevar las aspiraciones del América. Guillermo ha puesto sobre la mesa de la gerencia la posible firma de uno de los mejores anotadores del continente.

HOY DEBUTA EN EL MUNDIAL 👀🦅



Álex Arce de Paraguay es el goleador que interesa al América.



➡️ El Universal informa que “Almada lo tiene en la mira y la directiva comenzará a negociar con el Ind. Rivadavia”



⚽️ El goleador de la Libertadores con 8 tantos (tasado en 4 MDD) 🇵🇾 pic.twitter.com/inNnPiZCnp — Futbol Total (@futboltotal) June 13, 2026

Álex Arce es el jugador en cuestión. El delantero paraguayo de 28 años es un perfil de ofensor muy del gusto de Almada. Si bien es un definir de poder, no es el típico '9' que requiere de vivir dentro del área para poder ser efectivo frente al arco.

Hoy mismo el guaraní está en la Copa del Mundo con Paraguay. Inició el torneo en calidad de suplente, sin embargo, no se descarta que para la segunda jornada donde los de CONMEBOL se juegan la vida en contra de Turquía, Álex pueda partir de arranque.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Arce es hoy mismo delantero del Independiente Rivadavia de Argentina. Con dicho club se ha convertido en una estrella. Incluso a la fecha es el actual líder de goleo de la Copa Libertadores en curso con ocho tantos, además de otros varios en la liga local.

Esto sí bien eleva su prestigio, complica el movimiento. Está claro que para firmar a un delantero de dicha edad y con tal relevancia, en Coapa tendrán que hacer una inversión muy elevada de dinero. Se desconoce el precio del atacante, pero se sabe que dentro del nido son tiempos de austeridad.

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