El gran fichaje con el que sueña el Liverpool es un extremo del Bayern Münich

El Liverpool se gastó más de 500 millones de euros en fichajes el pasado mercado. Sin embargo, los reds aún tienen huecos que llenar en la plantilla.

El centro de su defensa carece de la profundidad necesaria para competir en múltiples frentes y, además, Marc Guéhi fichó por el Manchester City por lo que se han quedado sin uno de sus objetivos. También requiere otro centrocampista de contención en el futuro cercano y el alarmante declive de Mohamed Salah le saca opciones al ataque de Merseyside.

Los fichajes con mentalidad defensiva deberían tener prioridad dado el pésimo desempeño del Liverpool en defensa esta campaña, pero la incorporación de al menos un delantero en los próximos meses es esencial para que los Rojos redescubran su magia.

Ahí es donde entra Michael Olise. El jugador de 24 años está brillando en la Bundesliga junto a Harry Kane y el exextremo del Liverpool Luis Díaz en el Bayern Múnich. A pesar de las dificultades de un traspaso semejante, el seis veces campeón de la Champions League no debería ignorar al francés en su búsqueda de refuerzos.

Un talento asombroso

La inversión de 57 millones de euros (64,1 millones de dólares) en Olise ha sido una de las mejores gangas de los últimos años. La considerable operación del Bayern se ha visto justificada por las excepcionales actuaciones y estadísticas del extremo derecho, que destrozó el fútbol alemán en su temporada de debut y se ha propuesto demoler la cuenta de la temporada pasada.

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-BAYERN MUNICH | RONNY HARTMANN/GettyImages

Sus 27 goles en 34 partidos de la Bundesliga le valieron el premio al Novato de la Temporada de la competición camino del título, además de anotar otros siete goles y asistencias en la Champions League. Su productiva campaña en el Mundial de Clubes se ha extendido a la temporada actual, con Olise aportando la increíble cifra de 26 goles al llegar el parón invernal de la temporada 2025/26.

Famoso por sus brillantes habilidades técnicas, su regate fluido y su precisa distribución, Olise es un jugador completo. Se ubica en el puesto 99 del ranking en pases clave, uno contra uno y jugadas de creación de tiros por cada 90 minutos en la Bundesliga, según FBref.

Una zurda mágica se siente igual de cómoda creando pases que rompen la defensa o centros tentadores que rematan con fuerza por la escuadra, y pocos jugadores presumen de una combinación tan buena de eficiencia y estilo.

Experiencia comprobada en la Premier League

El periodo de adaptación que ha necesitado Florian Wirtz esta temporada, quien ahora está alcanzando su máximo potencial tras meses de mediocridad, pone de manifiesto lo difícil que puede ser adaptarse a la Premier League desde el fútbol alemán. Esto no sería un problema para el Liverpool en su búsqueda de Olise.

Crystal Palace v Aston Villa - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Olise nació y creció en Inglaterra, destacando por primera vez en la máxima categoría tras ascender de la cantera del Reading al primer equipo. Posteriormente, fichó por el Crystal Palace y en Selhurst Park el extremo se ganó el reconocimiento. Logró una contribución goleadora de más de diez goles durante sus tres temporadas en la Premier League y se hizo famoso por sus trucos, toques y remates espectaculares.

Sin barreras lingüísticas ni choques culturales. Olise se integraría a la perfección en su entorno a su llegada al Liverpool, lo cual sería fundamental considerando el precio que se requiere para liberarlo del Bayern. Cualquier traspaso superaría fácilmente los 92 millones de euros (107,5 millones de dólares) y obligaría al club a desembolsar otro monto importante de dinero.

El heredero de Mohamed Salah

La decisión del Liverpool de no fichar un sustituto directo para Díaz durante el verano ha resultado costosa ya que ante el claro bajón de rendimiento del egipcio, deja con pocas opciones de calidad y confianza ante las lesiones y ausencias.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Salah ha sido una figura legendaria para el Liverpool, pero su reciente disputa con el club, junto con su menguante influencia, pone de relieve la necesidad de que los Reds encuentren una alternativa a corto plazo. Es necesario implementar un plan de sucesión para evitar que el Liverpool busque opciones adecuadas cuando Salah se marche, ya sea este verano o la próxima temporada.

Los candidatos de derecha con la calidad para suceder a Salah son escasos. Olise es, sin duda, uno de los jugadores más destacados entre sus compañeros de posición y no cumplirá 25 años hasta diciembre, a pesar de que ya presume del talento de alguien en su apogeo. Es un jugador muy diferente al de 33 años, pero es igual de efectivo en el último tercio del campo.

Fichar a Olise será un desafío increíble, quizás incluso una imposibilidad, pero el Liverpool debe intentarlo de todos modos.

