La disculpa de Vinícius Júnior por sus polémicas actitudes en el Clásico ante el Barcelona

Vinícius Júnior volvió a ser el centro de atención en el Clásico disputado el domingo en el Santiago Bernabéu. De nuevo, el delantero brasileño vivió una jornada llena de emociones y controversias, pues le anularon un penalti; mostró su enfado al ser sustituido por Rodrygo y terminó protagonizando un altercado con Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona. Sin dudas, tres episodios que marcaron su actuación y lo situaron en el foco mediático, pese al triunfo del Real Madrid por 2-1.

De entrada, el momento más tenso de Vini con su entrenador, Xabi Alonso, se produjo cuando el preparador vasco decidió reemplazarlo en el minuto 72, con el marcador ya a favor. Visiblemente molesto, el extremo carioca abandonó el campo soltando palabras que las cámaras captaron parcialmente, entre ellas un “me voy del equipo”, lo que generó enfado entre los aficionados merengues y encendió el debate en redes sociales.

👀 Primeras declaraciones de Vinicius tras su polémica reacción al cambio en El Clásico pic.twitter.com/c2F1uBdLwO — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

Para calmar la situación, el propio Vinícius quiso dar explicaciones en Real Madrid TV, donde reconoció la intensidad del partido y trató de restar importancia a los enfrentamientos vividos. “Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible”, expresó el brasileño, importante en el segundo y decisivo tanto de los merengues, dado que generó la jugada que finalizó, tras asistencia de cabeza de Militao, Jude Bellingham a bocajarro.

También abordó su hostil cruce con Lamine, con el que intentó encararse a la conclusión del desafío, previo a invitarse (mutuamente) a continuar la discusión en los vestuarios. “No queremos ofender a nadie, ni a los jóvenes jugadores ni a la afición. Sabemos que al entrar al campo debemos cumplir con nuestro rol, y así fue hoy ¡Hala Madrid”.

Pese a la victoria, la actitud de Vini no pasó desapercibida ni siquiera internamente. De hecho y aunque en el Madrid valoran su entrega, diversos medios aseguran que dicho club estaría meditando amonestar y multar al propio atacante a raíz de la forma en la cual se tomó el ser sustituido en el minuto 72, y en especial por haberse marchado a los camerinos en ese momento (luego volvió).

