La disculpa de Vinícius Júnior por sus polémicas actitudes en el Clásico ante el Barcelona

El extremo brasileño del Real Madrid dejó dos imágenes controversiales, incluyendo su fuerte reacción al ser sacado del partido en el minuto 72
Vinícius Júnior se enzarzó en una pelea verbal con Lamine Yamal, al final del Clásico ante el Barcelona
Vinícius Júnior se enzarzó en una pelea verbal con Lamine Yamal, al final del Clásico ante el Barcelona | David Ramos/GettyImages

Vinícius Júnior volvió a ser el centro de atención en el Clásico disputado el domingo en el Santiago Bernabéu. De nuevo, el delantero brasileño vivió una jornada llena de emociones y controversias, pues le anularon un penalti; mostró su enfado al ser sustituido por Rodrygo y terminó protagonizando un altercado con Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona. Sin dudas, tres episodios que marcaron su actuación y lo situaron en el foco mediático, pese al triunfo del Real Madrid por 2-1.

De entrada, el momento más tenso de Vini con su entrenador, Xabi Alonso, se produjo cuando el preparador vasco decidió reemplazarlo en el minuto 72, con el marcador ya a favor. Visiblemente molesto, el extremo carioca abandonó el campo soltando palabras que las cámaras captaron parcialmente, entre ellas un “me voy del equipo”, lo que generó enfado entre los aficionados merengues y encendió el debate en redes sociales.

Para calmar la situación, el propio Vinícius quiso dar explicaciones en Real Madrid TV, donde reconoció la intensidad del partido y trató de restar importancia a los enfrentamientos vividos. “Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible”, expresó el brasileño, importante en el segundo y decisivo tanto de los merengues, dado que generó la jugada que finalizó, tras asistencia de cabeza de Militao, Jude Bellingham a bocajarro.

También abordó su hostil cruce con Lamine, con el que intentó encararse a la conclusión del desafío, previo a invitarse (mutuamente) a continuar la discusión en los vestuarios. “No queremos ofender a nadie, ni a los jóvenes jugadores ni a la afición. Sabemos que al entrar al campo debemos cumplir con nuestro rol, y así fue hoy ¡Hala Madrid”.

Pese a la victoria, la actitud de Vini no pasó desapercibida ni siquiera internamente. De hecho y aunque en el Madrid valoran su entrega, diversos medios aseguran que dicho club estaría meditando amonestar y multar al propio atacante a raíz de la forma en la cual se tomó el ser sustituido en el minuto 72, y en especial por haberse marchado a los camerinos en ese momento (luego volvió).

