El hombre que se sumará al cuerpo técnico de Rafael Márquez en la selección mexicana

El armado del cuerpo técnico de Rafael Márquez rumbo al inicio de su etapa como entrenador de la selección mexicana sigue su camino. Como se ha informado en este espacio, el antes auxiliar de Javier Aguirre, ya ha puesto dos nombres sobre la mesa para que trabajen junto a él.

El primero sería Andrés Guardado, quien tendría sitio como su auxiliar técnico. Su fichaje no está cerrado pero sí encaminado y se tiene optimismo de que el mismo se cerrará. El segundo es Alfredo Talavera, quien tendría sitio como entrenador de portero. A este grupo, se sumaría un hombre que fue la mano derecha de Pep Guardiola durante muchos años.

#DesdeElVestidor | Trabajó con Pep Guardiola y llega al Tricolor de Rafa Márquez en lugar de Guardado



"La aparición sorpresiva del nombre del español Juan Manuel Lillo como opción para ser auxiliar de Rafael Márquez en la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2026-2030… pic.twitter.com/8QBHvKuSO4 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 17, 2026

El sujeto en cuestión es Juan Manuel Lillo. El español trabajó cuatro años dentro del Manchester City como el auxiliar número uno de Pep. Dicho ciclo estuvo dividido en dos etapas: la primera del 2020 al 2022, la segunda del 2023 al 2025, siendo esta última la misma en la cual el club ganó su primera Champions League.

El peso de Juan Manuel en la carrera de Guardiola no es poco decir. Fue el mismo Lillo quien llevó a Pep a jugar en la Liga MX con los Dorados de Sinaloa. Años después, se reencontraron en el camino cuando la leyenda del Manchester City le ofreció a su maestro el puesto que dejó vacante su alumno Mikel Arteta.

Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Super Cup 2023 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Lillo es un promotor del buen fútbol. De ahí su nexo directo con Guardiola. Es ese el perfil de juego que Rafael Márquez quiere desarrollar en su selección mexicana y por lo que, el arribo de Juan Manuel tendría total sentido a nivel deportivo.

Cabe señalar que la llegada de Lillo no depende en nada de lo que suceda con Guardado. Juan Manuel sería el auxiliar institucional que coloca la FMF como su hombre dentro del cuerpo técnico, Andrés por su parte tendría el mismo puesto pero siendo el elegido de Márquez, un tercia, de mucho fútbol.

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