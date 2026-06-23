Después de una actuación discreta en el primer partido de Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se lució con un doblete en la victoria 5-0 ante Uzbekistán en la segunda jornada del certamen. El delantero del Al-Nassr se mostró en gran nivel, superó a Eusebio como máximo goleador histórico de su selección y se convirtió en el segundo jugador más veterano en marcar en una Copa del Mundo.

A pesar de su gran actuación, el legendario delantero portugués protagonizó un momento incómodo en la conferencia de prensa posterior al partido ante Uzbekistán.

'El Comandante' fue cuestionado sobre la posibilidad de que Portugal se encuentre con Argentina, y Lionel Messi, en alguna de las fases de eliminación directa del Mundial 2026, específicamente en los cuartos de final. Ronaldo respondió de manera escueta a esa pregunta.

No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene sentido, pero sería top Cristiano Ronaldo

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

No obstante, el hartazgo del futbolista portugués no terminó ahí. Cristiano Ronaldo cortó de tajo la pregunta de un reportero que lo quiso comparar directamente con el rendimiento de Messi y Mbappé en este mundial.

"Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé y Haaland, y tú sigues demostrando que eres...", alcanzó a decir el periodista antes de que el atacante portugués evadiera su pregunta y le diera la palabra a otro comunicador.

Cristiano Ronaldo: "Cuando las cosas salen mal, soy un retirado, ya estoy viejo"

En zona mixta, el delantero portugués habló sobre las duras críticas que recibió después de su actuación ante República Democrática del Congo. Ronaldo afirmó que ya está acostumbrado a los malos comentarios después de 23 años de carrera y que "la vida es así."

Fue una semana muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros (...) Cuando las cosas van bien, Cristiano bien; cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así (...) No es coincidencia que marcamos cinco goles. Hoy en día en el fútbol es muy difícil y la verdad que estoy muy contento Cristiano Ronaldo

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Portugal se medirá ante Colombia el próximo sábado 27 de junio en el duelo que definirá al primer lugar del Grupo K.