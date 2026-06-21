Kylian Mbappé se perfila a ser uno de los grandes nombres del Mundial 2026, aunque eso no sorprende a nadie: fue campeón del mundo en 2018 siendo tan solo un adolescente y en Qatar 2022 la rompió con Francia, quedándose sin gloria en el último suspiro de la final contra Argentina. Ahora, va en búsqueda de su segundo trofeo.

"Se nota que lo desea de verdad. Es su competición. Incluso trata los ejercicios de entrenamiento más sencillos como si fueran una competencia", dice un testimonio de un integrante del staff francés según recolectó RMC Sport.

En su momento, hubo especulaciones e informaciones de que Mbappé no estaba centrado y que incluso habían existido reclamos de compañeros de equipo de que se sacrifique más por la escuadra, aunque todo esto parece haber quedado atrás y zanjado.

FBL-WC-2026-TRAINING-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Con Kiki enchufado, Francia es una selección más temible que nunca: el 10 del Real Madrid anotó un doblete en el debut ante Senegal (victoria 3-1) y será titular en el duelo de este lunes frente a Irak, donde tiene la posibilidad de acercarse a Leo Messi como máximo goleador histórico de la historia de los Mundiales. Cerrarán la fase de grupos contra la Noruega de Erling Haaland en Foxborough el próximo viernes 26.

A esta hora son segundos del grupo I de la Copa del Mundo y jugarían en 16avos de final frente a Costa de Marfil, que los venció antes del Mundial en un amistoso celebrado en Lille.

De mantenerse este cuadro, podrían medirse con Brasil en octavos. El objetivo es repetir la final de Qatar 2022, donde tuvieron un primer tiempo de pesadilla y, de la mano de Mbappé lograron igualar las acciones para forzar a la prórroga. Su equipo terminó yendo a los penales, aunque los fallos de Kingsley Coman y Aurelien Tchouaméni fueron los que terminaron de inclinar la balanza en favor argentino.