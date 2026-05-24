La temporada llegó a su fin para el Real Madrid, y estos no pueden estar más aliviados: tras una campaña de pesadilla con problemas tanto dentro como fuera del campo, el Merengue entra en el receso de verano a la espera del Mundial 2026, el mercado de fichajes y la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador.

En LaLiga terminaron segundos con 86 puntos, a ocho del FC Barcelona que resultó bicampeón del campeonato español. Lo llamativo es que, a pesar de esta diferencia notoria de puntaje, el Merengue fue el equipo que menos goles recibió en la temporada 2025/26 de este certamen: los capitalinos encajaron 35 goles en 38 fechas, uno menos que el Culé.

El principal responsable de esta estadística es Thibaut Courtois, que atajó 32 de los 38 partidos con 28 goles recibidos y 13 vallas invictas. Por su parte, Andriy Lunin dijo presente en los seis encuentros restantes con un saldo de siete tantos en contra y una sola portería sin batir.

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

El longilíneo portero belga será el guardián de los sueños de su selección en la Copa del Mundo, donde integrarán el grupo G junto a Irán, Egipto y Nueva Zelanda, haciendo su debut ante los Faraones el lunes 15 en el imponente Lumen Field de Seattle.

Seguramente sea el portero titular de José Mourinho, que llegará al banquillo del Real Madrid por segunda vez para intentar cambiar el panorama de una temporada lúgubre. Además del rendimiento ya mencionado en LaLiga, el Merengue se quedó afuera de la Copa del Rey en octavos de final contra el Albacete y de la UEFA Champions League en cuartos de final a manos del Bayern Múnich.

Dentro de la lista de pedidos del entrenador portugués para reforzar la plantilla no aparece un portero, por lo que se puede asumir que entiende el puesto como bien cubierto de cara a la campaña 2026/27.