El inesperado destino que podría tener Santiago Giménez este mercado de verano

Con todo y que se ha logrado colar a la Copa del Mundo, no se puede negar que Santiago Giménez viene de una temporada de horror con el Milán. Entre lesiones y bajas de nivel, el mexicano sólo pudo marcar un gol en todas las competiciones, registros que le colocan como uno de los peores '9' en la historia moderna del club.

Siendo el caso, el cuadro de la ciudad de la moda abre la puerta a la venta de Santiago. El club prefiere recuperar dinero de la invertido en su fichaje, antes de buscar recuperar al jugador. Uno de los mercados que se le ha abierto al aún joven jugador mexicano es el de la MLS.

UNA LOCURA 🇲🇽💣🇺🇸



MLS le ofrece millones a Santiago Giménez para que deje Europa.



🤯 Orlando City busca a Santi y armar un tridente de locos junto a Gignac y Griezmann, informa La Vanguardia.



💸 Le ofrecen sueldo de 4.5 MDD anuales (el doble de lo que gana en el AC Milan). pic.twitter.com/oZtTWm8Fvo — Futbol Total (@futboltotal) June 20, 2026

Prensa en Italia reporta que el Orlando City tiene dentro de su lista de opciones al formado en Cruz Azul. El club de la MLS ha visto como su vecino de estado y eterno rival, el Inter de Miami ha dominado Estados Unidos desde el inicio de la era Leo Messi. La meta es plantar cara al vigente campeón de la liga.

La información afirma que el Orlando podría convertir a Giménez en la compra más grande en la historia de la MLS. El club está abierto a poner sobre la mesa del Milán hasta 30 millones de dólares por el ciento por ciento de la carta del mexicano.

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Por su parte, a Giménez se le podría buscar tentar por la vía del dinero. Se entiende que el cuadro de Orlando le ofrecería de inicio a Santiago una mejora de sueldo del doble de lo que hoy percibe en Italia.

De momento nada cerrado. Giménez está centrado en la Copa del Mundo donde tiene un rol secundario. Se entiende que la prioridad del mexicano es la deportiva, es decir, seguir en Europa.