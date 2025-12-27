El insólito pedido del FC Barcelona a Robert Lewandowski

Tras bastante tiempo, Robert Lewandowski se sentó y charló largo y tendido con un reportero: fue con el polaco Bogdan Rymanowski, en su canal de YouTube, durante el receso por la navidad que encuentra al FC Barcelona como líder de LaLiga.

El polaco fue claro al responder si le habían pedido dejar de marcar goles en su momento, una situación llamativa y alarmante: "Hay cosas de las que no voy a hablar por respeto al club y a la gente que trabaja en él. Yo era consciente de la situación del club y las cosas se tenían que resolver por su bien".

Además, detalló: "El Barcelona estaba cuidando cada euro y esto era un bonus, no era poca cosa. A mi no me cambió nada, no tuve problemas con esta situación". Originalmente, esto fue publicado en el libro de Sebastian Staszewski 'Lewandowski: El verdadero'.

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Sobre su futuro en el FCB, apuntó: "Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. Ahora mismo, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión. No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados. No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera".

"Espero que juguemos estos dos partidos de forma que nos ayuden a clasificarnos para el Mundial. Me gustaría tenerlo todo: clasificarme para el Mundial, el título español, la Champions. Soy consciente de que estos son mis últimos años en el fútbol", dijo sobre sus objetivos más cercanos.

Además, palpitó el repechaje para el Mundial 2026: "Son rivales difíciles para la selección polaca. No será fácil. Pero jugamos contra Albania en casa, con el apoyo de nuestra afición, y eso nos da un impulso extra".

FBL-WC-2022-MATCH52-FRA-POL | ANDREJ ISAKOVIC/GettyImages

Sobre la actualidad del equipo, señaló: "En general, el equipo ha mostrado progreso en los últimos partidos. La situación se ha estabilizado un poco. Y eso les ayuda a mostrar una mejor versión de sí mismos en el campo. El ambiente en el equipo era y es bueno".

"Quizás empiece a hablar de ello dentro de un tiempo, pero por ahora, también tuve un comienzo de temporada difícil. Me lesioné dos veces. También me costó entrar, sabiendo cuántos partidos nos esperan en enero, febrero y marzo hasta el final. Tengo en mente que probablemente en la segunda parte de la temporada estaría bien prepararme físicamente, no tener problemas de salud, simplemente darlo todo", cerró.