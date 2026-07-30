El Inter Miami presenta su tercera equipación para el resto de la temporada

El Inter Miami ha presentado de forma oficial su nueva tercera equipación para la temporada, una camiseta que apuesta por una estética limpia y elegante, con el blanco como color predominante. La indumentaria mantiene elementos característicos de la identidad del club y celebra el crecimiento deportivo alcanzado durante los últimos meses con un detalle por de más significativo.

El diseño incorpora destellos en azul y negro sobre la zona de los hombros, creando un contraste discreto pero brillante que rompe con la uniformidad del blanco sin perder protagonismo. La combinación ofrece una apariencia moderna, mientras conserva una imagen reconocible para una institución que continúa fortaleciendo su marca dentro y fuera de Estados Unidos.

A home made real. And now, a vision worn with pride. Say hello to our 2026 Third Kit, CÉNIT 🤍🩵🩷@RoyalCaribbean pic.twitter.com/RdrFTWSH16 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 30, 2026

Otro de los elementos más llamativos aparece en el centro del uniforme, donde el patrocinador principal destaca con un logotipo completamente rosa, mismo que no es el color tradicional de la marca en cuestión.

Ese tono se ha convertido en un sello inconfundible del Inter Miami desde su fundación y vuelve a ocupar un lugar central dentro de una camiseta diseñada para mantener coherencia con la identidad visual del club.

En la parte izquierda del pecho sobresale el escudo oficial del Inter Miami, ahora acompañado por la primera estrella de su historia. Dicho detalles es el símbolo de haber ganado su primer título de la MLS en el año anterior. El mismo deja en claro el crecimiento deportivo del club desde la llegada de sus estrellas actuales, todas comandadas por Lionel Messi.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Rich Storry/GettyImages

Es peculiar que el club presente su tercera vestimenta hasta este punto de la temporada. En lo que va de la misma usaron la tradicional en rosa como la primera. Así como la muy elegante en negro como la tercera.

Hoy el club apuesta por un tono en blanco, mismo que no ha sido muy común desde que el club existe. Sin embargo, es una apuesta diferente y que alcanza los niveles estéticos que el cuadro del sur de los Estados Unidos busca conseguir siendo uno de los clubes que más camisetas vende en el planeta.