El intercambio que cocinan América y Tijuana para el mercado de invierno

América y Xolos de Tijuana han entablado conversaciones formales para un posible intercambio de jugadores que podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del próximo mercado. Las pláticas están avanzadas, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambas instituciones.

La operación contempla que América coloque sobre la mesa a dos futbolistas extranjeros. La intención del club azulcrema es liberar plazas de foráneo y, a la vez, reforzarse con talento mexicano proveniente del conjunto fronterizo, un punto clave en la planificación deportiva del equipo capitalino.

Aunque la negociación sigue en curso, varias fuentes han comenzado a perfilar los nombres involucrados. En Coapa se manejan dos descartes muy claros: Igor Lichnovsky y Víctor Dávila. Ambos jugadores han perdido protagonismo y no entran en los planes del club para el siguiente torneo.

Lichnovsky, quien pasó de ser pieza fundamental a elemento prescindible, encabeza la lista de futbolistas que América estaría dispuesto a mover. Su situación contractual y su estatus como extranjero complican su continuidad, por lo que un intercambio facilitaría su salida sin costo directo.

En el caso de Víctor Dávila, su rendimiento ha quedado lejos de las expectativas. Pese al esfuerzo mostrado, el chileno no logró consolidarse en la estructura ofensiva del equipo. América buscará desprenderse de él para generar espacio salarial y liberar una plaza de importación.

Del lado de Tijuana, el nombre más fuerte es el de Kevin Castañeda. El mediocampista mexicano vive el mejor momento de su carrera, consolidado como una pieza clave en el armado ofensivo de Xolos. Su crecimiento ha llamado la atención del fútbol nacional, y América lo ve como un fichaje estratégico.

La directiva azulcrema considera que Castañeda podría aportar desequilibrio, llegada y creatividad en zonas donde el equipo ha sufrido irregularidad. Su condición de mexicano aumenta aún más su valor, pues permitiría al América reorganizar su plantilla sin comprometer el cupo de extranjeros.

Por ahora, las partes siguen en pláticas. No hay una oferta cerrada ni decisión final, pero el interés es real y el movimiento podría concretarse si ambas instituciones encuentran el equilibrio deportivo y financiero.

