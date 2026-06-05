El intercambio que podrían cocinar América y Monterrey

América y Monterrey fueron dos de los equipos que más decepcionaron en el semestre pasado. Tanto los de la capital del país como los del norte del mismo, estaban presentes en la Liga MX y en la CONCACAF. A pesar de ello, ninguno de los dos estuvo de menos cerca de poder conseguir alguno de los títulos.

Siendo el caso y teniendo dos de las carteras de más peso dentro de México, los clubes ya se mueven dentro del mercado de verano para cerrar fichajes que ayuden a la recuperación de los equipos. Incluso, se entiende que sobre la mesa hay una propuesta de intercambio de piezas que ya se valora.

CAMBIO EN LAS BANDAS 🤠🫱🏼‍🫲🏽🦅



América y Monterrey preparan trueque de laterales bastante interesante: Kevin Álvarez por dinero + Érick Aguirre.



➡️ Así lo reporta el diario ESTO, que indica que uno de los nombres que tienen sentenciada su salida de las Águilas es Kevin, por tanto… pic.twitter.com/H51Gq52vCg — Futbol Total (@futboltotal) June 4, 2026

Los jugadores que podrían ser los estelares de un trueque este mercado son Erick Aguirre y Kevin Álvarez. De acuerdo con los últimos reportes, los dos equipos de la Liga MX valoran intercambiar sus laterales por derecho debido al mal momento que viven ambos dentro de sus instituciones actuales.

Kevin fue firmado por una cifra enorme dentro del nido de Coapa. Sin embargo y más allá de que ha sido parte de una plantilla tricampeona en México, su rol dentro del campo nunca ha sido estelar. Siempre desde el banco o incluso fuera del plantel debido a su enorme cúmulo de lesiones.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Aguirre lleva muchos años dentro de Monterrey. En su tiempo fue un hombre de peso dentro de la plantilla. Sin embargo, en torneos recientes no ha pasado de ser poco más que un rotativo y parece que al mexicano le urge un cambio de aires en el corto plazo.

Es importante señalar que el movimiento se ha cocinado en días recientes antes de la salida de André Jardine como técnico del América. Ahora queda esperar la postura del próximo técnico en el nido de Coapa sobre el mismo.