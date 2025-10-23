El joven futbolista que el Arsenal y el Chelsea quieren quitarle al Real Madrid

El Arsenal y el Chelsea son dos de los máximos favoritos a llevarse la Premier League en esta temporada, además de contar con dos de los mejores proyectos a corto y mediano plazo de toda Europa. En consecuencia y aunque tienen aspiraciones de presente, ambas escuadras londinenses ya trabajan de cara al curso 2026/27, motivo por el que se habrían fijado en un futbolista que está bajo control del Real Madrid.

Es que Nico Paz, actual figura del Como italiano, gusta a Gunners y Blues para ficharlo el próximo verano, según Mundo Deportivo; sólo que el Madrid se guarda opción de recompra del mediapunta zurdo en el verano de 2026 por 10 millones de euros, y al año siguiente cortesía de 11 millones.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Arsenal and Chelsea will try to sign Nico Paz before he has the chance to return to Real Madrid!



— @mundodeportivo pic.twitter.com/bkTQU7w0ro — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2025

Paz, nacido en Tenerife pero quien ya representa a la selección argentina, el país de su padre (ex futbolista de La Albiceleste), llegó al Como desde el Real en el verano de 2025 a cambio de €6.000.000, y rápidamente causó sensación con el ascendente club de Calcio, puesto que coleccionó seis goles y nueve asistencias en su primera campaña en la Serie A, mientras que en la presente posee cuatro dianas e igual cantidad de pases de anotación en ocho compromisos oficiales; siete de ellos ligueros, donde su escuadra marcha sexta.

Por su parte, el Arsenal busca un volante ofensivo joven pero con talento, dinámica, versatilidad y algo de experiencia que pueda ayudar al equipo cuando el noruego y capitán Martin Ødegaard se encuentre con problemas físicos, como en la actualidad (sufre una lesión de rodilla principalmente).

Asimismo el eventual fichaje de Paz, valorado en 55 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt, serviría al Chelsea para conseguir alguna alternativa a lo largo de la temporada a su gran estrella Cole Palmer, quien también está lesionado, aunque de la ingle, factor por el cual apenas ha accionado en cuatro desafíos en la 2025/26.

Más noticias sobre el mercado de fichajes