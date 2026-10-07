El joven talento mexicano que sigue los pasos de Gilberto Mora y está por dar el salto a Europa

En las más recientes horas, el ruido mediático del futbol mexicano ha estado girando alrededor de Gilberto Mora. Se ha confirmado que el salto a Europa del talento nacional se dará en el corto plazo, siendo claros, muy posiblemente en el mercado de invierno con destino a algún gigante del planeta.

Aunque, el foco principal está sobre Gilberto, se entiende que no será el único juvenil virtuoso mexicano que pronto podría partir a Europa. De acuerdo con los últimos reportes, la perla más valiosa de las Chivas, también se está llevando el interés del clubes en las mejores ligas del planeta.

¡LO QUE SE VIENE!



Atlante en toda su reestructuración anucniará fichaje bomba. ¿Quién? Detalles en #Infiltrados pic.twitter.com/xOa52oAyyz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 6, 2026

El jugador en cuestión es Santiago Sandoval, quien ha estado en un nivel superlativo con el Guadalajara este semestre. Dicho rendimiento le ha abierto al mismo tiempo las puertas de la selección mexicana absoluta en el inicio de la era de Rafael Márquez.

Récord afirma que Santiago está recibiendo sondeos de parte de dos clubes que no han sido revelados de momento. Sin embargo, se entiende que los equipos es cuestión son un cuadro histórico de la Eredivisie y también, un club de la Serie A de Italia.

FBL-MEX-GUADALAJARA-PUMAS | ULISES RUIZ/GettyImages

Hoy mismo no hay nada formal sobre la mesa de las Chivas, más allá de que el club sabe que tarde o temprano el jugador dará el salto de calidad. Sin embargo, se reporta que el entorno familiar del jugador sí ha recibido algunas llamadas para sondear condiciones y deseos deportivos por parte de Santiago.

En todo caso, el mercado de invierno aún luce lejano. Siendo así, la meta primaria es que Santiago se mantenga enfoca al cien por ciento con Chivas. Una vez que el semestre llegue a su fin, entonces todas las partes se sentarán para hablar del camino a seguir con el media punta de 19 años.

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