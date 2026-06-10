El jugador clave que Cruz Azul está en vías de renovar

Cruz Azul está a nada de cerrar una renovación considerada clave para el presente y futuro del club. La directiva celeste mantiene negociaciones avanzadas con Amaury García para extender su vínculo, en una operación que premiará el crecimiento dentro de la cancha que ha mostrado el mexicano en el momento clave del último torneo de Liga MX.

Las charlas entre las dos partes avanzan por buen camino y existe optimismo respecto a alcanzar un acuerdo definitivo en las siguientes horas. Aunque todavía no se define la duración exacta del nuevo contrato, la intención es firmar una extensión de mediano o largo plazo que permita asegurar la continuidad del jugador.

🚂 Totalmente merecido.



Cruz Azul y Amaury García en negociaciones para renovación de contrato.@VamosCAzul pic.twitter.com/i8ESTbcrxW — Gerardo González (@gerardoo_gh) June 10, 2026

De forma natural, además de ampliar el contrato, el nuevo acuerdo contempla una mejora de sueldo importante para el jugador. Dentro del club consideran que García se ganó este premio gracias al notable rendimiento exhibido durante la liguilla, donde respondió con personlidad siendo vital en la consecución del décimo título.

El momento para Amaury llegó cuando Erik Lira tuvo que abandonar la disciplina celeste para sumarse de manera anticipada a la concentración de la selección mexicana. Ante la ausencia del capitán, el joven elemento asumió un rol estelar inmediato dentro del esquema y respondió con actuaciones que dejaron satisfecho al cuerpo técnico.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Lejos de sentir presión, Amaury aprovechó cada segundo en el terreno de juego para consolidarse como una alternativa confiable. El mexicano fungió como un espejo realizando las labores de Lira: Un contención habilitado como zaguero central con una entrada y salida desde la zona baja constante.

Adicional su rendiminto superlativo en la liguilla, otro factor clave para la próxima renovación de García tiene que ver con el futuro de Lira. El capitán celeste está en vías de dar el salto a Europa y el club de la capital del país prefiere tener blindado a su reemplazo directo e inmediato en la plantilla.