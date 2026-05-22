El jugador de Chivas que podría continuar su carrera con el América

El semestre del América fue duro. El equipo firmó posiblemente su peor ciclo desde que André Jardine está al frente del club. Los de la capital del país estaban en competencia tanto en Liga MX como en la CONCACAF, sin embargo, no fueron capaces de al menos llegar a la final de alguno de los dos torneos.

Siendo así, la gerencia en el nido de Coapa tiene bien en claro que urge una renovación en todos los niveles del club. Lo más importante la plantilla. Por ahora, la directiva sigue a la caza de jugadores que cumplan con el perfil deseado de cara al verano y dentro de las Chivas del Guadalajara, hay un nombre que gusta y mucho.

SE LO QUIEREN ROBAR 💛🦅💥



América y Jardine quieren llevarse a una de las joyas del Guadalajara en lo que podría ser un verdadero shock entre los dos máximos rivales.



🔥 Se trata de Hugo Camberos, quien se habría puesto en el radar de las Águilas y es una posibilidad real,… pic.twitter.com/bl8hdQzAox — Futbol Total (@futboltotal) May 21, 2026

De acuerdo con el reporte del diario MARCA, en Coapa han puesto en la lista de deseos el nombre de Hugo Camberos. El mexicano de menos de 20 años es un talento que gusta mucho tanto a la directiva, como al técnico André Jardine.

Si bien es cierto que desde la llegada de André Milito a Chivas el extremo y mediapunta ha perdido peso dentro de la cancha, su talento natural es innegable. Jardine por su parte tiene bien en claro lo antes mencionado y el entrenador brasileño por ende se considera capaz de explotar al máximo el fútbol de Hugo.

FBL-MEX-GUADALAJARA-PUEBLA | ULISES RUIZ/GettyImages

Ahora mismo no hay negociación formal entre las dos partes. Sin embargo, no se descarta que el mismo Hugo valora un cambio de equipo este verano si Gabriel Milito no le puede promete al atacante al menos un poco más de rodaje dentro del campo.

Este semestre hugo tuvo actividad en sólo 16 partidos, de los cuales ninguno fue en calidad de titular. A duras penas acompletó 323 minutos, es decir, 20 minutos por cada oportunidad en la cancha cifras que evidencian su falta de relevancia en la plantilla.