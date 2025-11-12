El jugador de Chivas que podría tener futuro en el Toluca de Mohamed

El futuro de Yael Padilla con Chivas luce cada vez más incierto. El joven atacante de 19 años podría salir del club al finalizar el torneo, tras perder por completo la confianza del técnico argentino Gabriel Milito, quien ha optado por otros perfiles de extremo para su esquema.

Padilla, una de las joyas formadas en las fuerzas básicas rojiblancas, no ha logrado consolidarse en el primer equipo bajo la dirección de Milito. A lo largo del semestre apenas ha disputado 106 minutos repartidos entre la Liga MX y la Leagues Cup, un dato que refleja claramente su falta de protagonismo dentro del plantel.

Esta situación ha generado interés en otros equipos de la Liga MX, entre ellos el Toluca, vigente campeón del fútbol mexicano. El conjunto escarlata observa con atención la posibilidad de incorporar al atacante, quien ya ha sido recomendado por el propio Antonio Mohamed, técnico de los diablos rojos.



Fuentes allegadas al entorno del jugador aseguran que el 'Turco' ve en Padilla un futbolista con margen de crecimiento y una capacidad natural para el desborde que podría potenciarse bajo su tutela. El entrenador argentino siempre ha mostrado afinidad por los jugadores jóvenes con buena técnica individual, y el de Chivas cumple con ese perfil.

Por el momento, no existen gestiones formales entre Guadalajara y Toluca. Se desconoce si la operación podría concretarse como una compra definitiva o bajo la figura de préstamo, aunque ambas opciones permanecen abiertas en el escenario de negociaciones, mismas que en todo caso se darían hasta el final del torneo.

La directiva del rebaño mantiene prudencia y no descarta analizar propuestas en el próximo mercado invernal. De concretarse la salida, Padilla buscaría relanzar su carrera en un entorno donde pueda tener continuidad, mientras Chivas seguiría su proceso de reestructuración bajo el mando de Milito.

