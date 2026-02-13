El jugador de Chivas que rechazó firmar con el América

Brian Gutiérrez rompió el silencio y confirmó que América intentó ficharlo en el pasado mercado, pero que su decisión siempre estuvo inclinada hacia Chivas. El joven atacante dejó claro que, aunque existió interés simultáneo de ambos clubes, su respuesta definitiva apuntaba al Guadalajara sin margen de duda.

El futbolista reveló que, pese a los acercamientos azulcremas, su determinación nunca cambió. “Creo que hubo un tema de eso, pero yo tenía la respuesta final al final y siempre era Chivas”, afirmó el jugador, dejando en claro que su prioridad era vestir la camiseta rojiblanca y asumir el reto en Verde Valle.

El amor a las Chivas propició que en el pasado Brian Gutiérrez desechara un interés del América, que ahora será su próximo rival en la Liga MX



"Creo que hubo un tema de eso, pero yo tenía la respuesta final al final y siempre era Chivas"…

La decisión no sólo respondió a lo deportivo, sino también a lo emocional. Para Gutiérrez, el proyecto de Chivas representaba algo especial dentro de su carrera. El entorno, la identidad del club y la magnitud de la institución pesaron más que cualquier otra propuesta que pudiera estar sobre la mesa.

El atacante también se refirió a lo que significa disputar un clásico nacional. Lejos de minimizar la magnitud del encuentro ante América, reconoció que siempre lo vivió con intensidad desde fuera. “Cada clásico que veía con la tele, esa intensidad y fuego se vive por afuera. Creo que espero jugarlo y vivirlo dentro del campo”, destacó.

Gutiérrez no ocultó la ilusión que le genera formar parte de uno de los duelos más emblemáticos del futbol mexicano. Sabe que el clásico no es un partido más y que el entorno exige carácter y personalidad. “Estoy muy feliz de estar acá, es un partido muy importante y la exigencia del club es ganar cada vez los 3 puntos, es un sueño y vivirlo en el partido será diferente”, comentó.

Su llegada a Guadalajara durante el mercado invernal fue discreta en reflectores, pero contundente en impacto deportivo. Desde sus primeros entrenamientos mostró adaptación inmediata al modelo de juego y a la dinámica del grupo, ganándose la confianza del cuerpo técnico en cuestión de semanas.

El entorno rojiblanco valora no sólo su talento, sino también su claridad al elegir proyecto. En un contexto donde América también levantó la mano por él, Gutiérrez apostó por el Rebaño, consciente de la responsabilidad que implica portar esa camiseta y competir bajo su filosofía institucional.

Ahora, con el clásico nacional en el horizonte, el atacante se prepara para escribir su primer capítulo en este tipo de escenarios. Más allá de haber rechazado al acérrimo rival, su enfoque está en consolidarse y responder en la cancha, donde sabe que se dictan las verdaderas decisiones.

