El jugador de Cruz Azul que está en la mira del América

El Club América vuelve a mirar hacia Mateusz Bogusz, mediapunta polaco de Cruz Azul, cuyo nombre vuelve a tomar fuerza en el mercado de fichajes. Las Águilas ya habían buscado su contratación antes de que el jugador firmara con los celestes, y ahora su situación abre nuevamente la puerta.

Bogusz vive semanas de incertidumbre en Cruz Azul. El futbolista desea salir del club debido a su rol secundario bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. El estratega argentino lo ha utilizado principalmente como suplente, situación que ha generado inconformidad en el jugador y en su entorno.

¿DE CELESTE A AZULCREMA? 😳



América iría nuevamente por Mateusz Bogusz, esto ante el nulo éxito que tuvo en el mercado de fichajes pasado.



🔥 El periodista Ekrem Konur reporta que las Águilas no ven con malos ojos hacer otro intento por el polaco del Cruz Azul, sin embargo no… pic.twitter.com/HcXnGy8uLA — Futbol Total (@futboltotal) December 2, 2025

Ante la posibilidad real de una salida durante el mercado invernal, su nombre vuelve a adquirir protagonismo. América valora reforzar su zona de creación y ve al polaco como una pieza capaz de aportar desequilibrio, visión y llegada al área. Es un perfil que ya habían analizado y que ahora encaja nuevamente en sus necesidades.

Sin embargo, no será una operación sencilla. El mercado europeo también sigue de cerca al mediocampista. Equipos de ligas competitivas han monitoreado su evolución desde que destacó en la MLS, y su edad, talento y versatilidad lo convierten en una apuesta atractiva para clubes en reconstrucción.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-SANTOS | YURI CORTEZ/GettyImages

La MLS, por su parte, tampoco lo pierde de vista. Su paso por Los Ángeles FC dejó buenas impresiones y varios clubes estarían dispuestos a repatriarlo si decide abandonar Cruz Azul. Esto significa que América tendría una competencia fuerte y diversa por intentar convencerlo.

El polaco, según distintas fuentes, valora un cambio que le permita recuperar protagonismo. La cercanía con la Eurocopa y el deseo de tener continuidad pesan en su decisión, y un rol de suplente no ayuda en su crecimiento deportivo. Por ello, su salida de Cruz Azul podría acelerarse.

América deberá competir contra proyectos deportivos atractivos y, además, convencer a Cruz Azul de negociar. La 'máquina' lo tiene tasado en un precio elevado y con contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que no lo dejarán ir sin una oferta convincente.