El jugador de Cruz Azul que está muy cerca de partir a Chivas

Ángel Sepúlveda está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Chivas. El atacante de Cruz Azul se ha colocado en la órbita rojiblanca tras varias semanas de pláticas, y las negociaciones entre ambas directivas han entrado en una fase avanzada que podría sellarse en cuestión de días.

Fuentes cercanas a la operación confirman que Chivas y Cruz Azul mantienen conversaciones formales por el futbolista, con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo antes del arranque del próximo semestre. En caso de no concretarlo vía negociación directa, el 'rebaño' estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de salida del delantero.

Por su parte, Sepúlveda ha mostrado total apertura para cambiar de aires. Con 35 años cumplidos en febrero, el atacante considera que es el momento ideal para buscar un nuevo impulso en su carrera, especialmente tras perder peso dentro del once titular de Martín Anselmi en este torneo.

En el club de la capital del país, el rol del mexicano se ha reducido progresivamente. Aunque comenzó el año con regularidad, la competencia interna y la evolución del funcionamiento ofensivo del equipo lo relegaron varios escalones, situación que allanó el camino para abrirse a una transferencia.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Chivas, urgido de reforzar su ataque tras la eliminación reciente, ve en Sepúlveda una alternativa inmediata y económica. Su capacidad para jugar como nueve o segundo punta, sumada a su experiencia, lo convierten en un perfil atractivo para la directiva encabezada por Fernando Hierro.

El posible fichaje también tendría un matiz especial: sería el regreso del delantero a Guadalajara muchos años después de una primera etapa para el olvido. Su paso anterior por el club fue considerado un fracaso debido a su bajo rendimiento y escaso aporte en el marcador.

Hoy, sin embargo, el panorama es distinto. Sepúlveda llega con más madurez, con un recorrido amplio en la Liga MX y con un entendimiento más completo del rol que puede desempeñar. Chivas apuesta a que su veteranía y presencia ofensiva puedan aportar soluciones inmediatas.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX