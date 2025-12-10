El jugador de Cruz Azul que más gusta a Filipe Luis sobre el resto de la plantilla

Este miércoles se llevará a cabo el duelo bautizado como el 'Derbi de las América'. El mismo se jugará en Qatar dentro de la Copa Intercontinental de la FIFA. Los protagonistas de este año será el Cruz Azul de Nicolás Larcamón y el histórico Flamengo de Filipe Luis.

Siendo el caso, el técnico del campeón de Brasil, Filipe Luis, destacó a Cruz Azul como un conjunto de alta competencia. Si bien el técnico afirma que para él la gran fortaleza de los celestes es su colectivo, Filipe afirmó que hay dentro del club mexicano una pieza que le llena el ojo por encima del resto.

Filipe Luis, DT de Flamengo, sobre #CruzAzul:



“Es un equipo muuy competitivo, muy bien entrenado. La liga mexicana es muy competitiva”.



"Faravelli tiene muchísima calidad, es un jugador determinante y para mí es uno de los diferenciales de este equipo".

Me gusta analizar el colectivo, pero si me quedo con un jugador en particular es Faravelli. Los centrocampistas de Cruz Azul tienen mucha calidad y movilidad, que se ofrecen constantemente, pero Faravelli es un jugador determinante. Filipe Luis

Más allá de gusto por Lorenzo, Filipe prefirió destacar a Cruz Azul como un colectivo muy competitivo dentro y fuera de la Liga MX.

Cruz Azul es un equipo muy competitivo y muy bien entrenado. La liga mexicana es muy disputada y con gran poder financiero. Tienen jugadores con mucha calidad, físicamente fuertes, que presionan agresivo y buscan ser protagonistas del juego. Filipe Luis

El técnico cerró su discurso destacando el potencial físico de Cruz Azul. Dicha capacidad, lleva al cuadro de la capital de México a siempre buscar un presión muy elevada sobre el rival.

Intentan robar el balón y atacar lo máximo posible. Pensamos el futbol de la misma manera, por lo que va a ser un partido muy reñido. Es un equipo con ideas claras, que presiona fuerte y quiere proponer. Tienen fuerza física en los duelos individuales y una movilidad constante de sus centrocampistas, lo que hace muy difícil quitarles la pelota. Filipe Luis

